Patrick Baumgartner guadagna qualcosa nella corsa al bronzo del bob a 4, ma serve un’impresa

È andata in archivio la penultima run del bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti restano cristallizzate le posizioni in questa giornata conclusiva della manifestazione a Cinque Cerchi, resta la discesa decisiva che ci sarà tra un’oretta per assegnare le medaglie.

L’Italia continua a sperare con Patrick Baumgartner: ottima la prova dell’azzurro con i suoi compagni Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea. Quarto parziale per gli azzurri (sono quinti in classifica) che guadagnano un centesimo nella lotta al podio ma la medaglia dista ancora diciotto centesimi: serve un’impresa (e sperare anche in un errore altrui) per conquistarla.

Al comando resta ovviamente il tedesco Johannes Lochner che è sempre più vicino al secondo titolo a Cinque Cerchi dopo quello del bob a 2: 2:42.86 il parziale del fuoriclasse che trova nuovamente il miglior tempo di run.

Va a delinearsi nuovamente la tripletta germanica: secondo è Francesco Friedrich, staccato di 48 centesimi, terzo Adam Ammour, che deve difendere la terza piazza dagli attacchi di Baumgartner e dello svizzero Michael Vogt (staccato di soli 9 centesimi dal podio).