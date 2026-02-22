Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 22 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Ultima giornata a Cinque Cerchi. Si chiude anche il cammino del bob alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti oggi si assegnano le ultime medaglie: va a chiudersi la prova del 4 con la terza e la decisiva quarta run.

L’Italia può ancora sognare: Patrick Baumgartner non è troppo distante dal podio, al momento è quinto e punta alla top-3 per portare l’ultima medaglia azzurra in questi Giochi meravigliosi.

Davanti i tedeschi fanno come al solito la voce grossa: Johannes Lochner vuole chiudere una clamorosa doppietta, la Germania va a caccia del secondo tris consecutivo con Friedrich ed Ammour.

Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 10.00 Terza manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

Ore 12.15 Quarta manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA OGGI

Bob a 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini