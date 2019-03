Biathlon, Pagelle Individuale Mondiali 2019: Vittozzi, magia d’argento e Coppa nel mirino. Wierer lotta, Oeberg firma il bis

Oggi si è disputata l’individuale femminile dei Mondiali 2019 di biathlon vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla nostra Lisa Vittozzi che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento a Oestersund. Di seguito le pagelle della gara.

LISA VITTOZZI: 10. Ha gareggiato da vera veterana e ha tirato fuori una magia dopo aver faticato tra sprint e inseguimento. Oggi è tornata l’azzurra che avevamo ammirato negli ultimi mesi: precisa e rapida al poligono, veloce e concreta sugli sci. La sappadina ha confezionato un sublime 20 su 20 al tiro, nel fondo si è ben distinta e il secondo posto conclusivo è semplicemente regale: medaglia d’argento fantastica (la prima iridata escludendo le staffette), trionfo nella Coppa del Mondo di specialità e strappo probabilmente decisivo in ottica conquista della Sfera di Cristallo generale.

DOROTHEA WIERER: 7. I due errori nella seconda serie al poligono sono purtroppo stati letali perché per il resto l’altoatesina è stata rapida e precisa, dimostrando anche grande cattiveria sugli sci. L’ottavo posto finale sta stretto alla nostra portacolori che oggi sembrava in grandissima forma e in grado di poter lottare per qualcosa di davvero importante, attenzione anche allo strappo che Lisa Vittozzi ha operato nella classifica di Coppa del Mondo.

HANNA OEBERG: 10. Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo. Doppietta strepitosa per la svedese che trionfa in casa mandano in visibilio tutto il pubblico: questo format sembra fatto apposta per la talentuosa scandinava che oggi è stata impeccabile con lo 0 al poligono e un passo davvero invidiabile.

MARTE OLSBU e ANASTASIYA KUZMINA: 4. Letteralmente sprofondate. La norvegese commette quattro errori e chiude in 23esima posizione, la slovacca non centra addirittura 7 bersagli e finisce fuori dalla zona punti. Colpi pesantissimi in ottica classifica generale, le italiane sembrano essere scappate via.

JUSTINE BRAISAZ: 8. La francese salta fuori nel momento più importante della stagione e si mette al collo la medaglia di bronzo nonostante un errore al poligono.

ALEXIA RUNGGALDIER e NICOLE GONTIER: 5. Le due azzurre hanno commesso rispettivamente 3 e 7 errori chiudendo in 61esima e 69esima con 7 minuti di ritardo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini