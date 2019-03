Biathlon, Mondiali 2019: scelto il quartetto azzurro per l’individuale femminile. Attese ovviamente Wierer e Vittozzi

Domani, martedì 12 marzo, dopo una giornata di pausa riparte il Mondiale di biathlon in quel di Oestersund (Svezia). In programma una gara fondamentale per i colori azzurri: c’è l’individuale (15 km con quattro poligoni, errori che valgono un minuto di penalità). L’Italia si gioca le medaglie e, soprattutto, il successo in Coppa del Mondo.

Un cambio nel quartetto tricolore al via rispetto alla sprint: ci saranno ovviamente Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Nicole Gontier, alle quali si aggiungerà Alexia Runggaldier (bronzo iridato in quel di Hochfilzen nel 2017), che sostituisce Federica Sanfilippo.

Ricordiamo l’assenza di una delle atlete più attese: la slovacca Anastasiya Kuzmina.

