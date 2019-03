Biathlon, Mondiali 2019: Anastasiya Kuzmina non parteciperà alla 15 km individuale! Che occasione per Wierer e Vittozzi

Potrebbe colorarsi un po’ più d’azzurro la Coppa del Mondo di biathlon, che sta vivendo le ultime battute stagionali nel corso dei Mondiali di Oestersund e che vedrà il suo termine nell’ultima tappa di Oslo: come riporta Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport, la slovacca “Anastasiya Kuzmina ha confermato che non prenderà parte alla 15 km di martedì per non peggiorare il suo stato di salute in quanto punta a vincere un’altra medaglia nelle gare del prossimo week end“.

Questa notizia favorisce certamente Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo, in quanto la slovacca perderebbe l’occasione di avvicinare le azzurre, esponendosi al sorpasso della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che diverrebbe così nuovamente il principale (se non l’unico) pericolo per le nostre atlete.

Ecco infatti la situazione attuale in classifica e come cambierà lo scenario:

SITUAZIONE AL 10 MARZO

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2018-2019

1 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 764

2 WIERER Dorothea Italy ITALY 758

3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 718

4 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 699

CLASSIFICA GENERALE CONSIDERANDO GLI SCARTI

1 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 736

2 WIERER Dorothea Italy ITALY 722

3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 697

4 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 688

COSA CAMBIA

La slovacca terrà buoni in classifica i 16 punti dell’individuale di inizio stagione di Pokljuka, e così dopo l’individuale iridata resterà a quota 718 in classifica generale, portandosi a quota 713 in quella che tiene conto degli scarti, a quattro prove dal termine della stagione. In pratica a fine annata la slovacca perderebbe soltanto i 5 punti dell’inseguimento sempre di Pokljuka.

