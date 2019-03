Basket femminile, Finale Coppa Italia 2019: Ragusa-Sesto San Giovanni. Programma, orario e tv

Le semifinali della Coppa Italia di basket femminile hanno dato il loro verdetto: Ragusa ha superato Schio per 70-68, mentre Sesto San Giovanni ha sconfitto Venezia con in punteggio di 78-74. Dunque il trofeo sarà un affare tra le siciliane e le lombarde, tra la compagine iblea e la formazione sestese.

L’atto conclusivo della Final Eight della Coppa Italia di basket femminile si giocherà domani, domenica 3 marzo, alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa integralmente dalla web tv della LegaBasket Femminile, LBF TV, che la proporrà in diretta streaming in chiaro. Di seguito il programma completo della finale:

DOMENICA 3 MARZO

Ore 18:00 Finale

Passalacqua Ragusa-Allianz Geas S.S.Giovanni

diretta streaming su lbftv.it

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo