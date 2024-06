Basket femminile, la Virtus Eirene Ragusa rinuncia alla Serie A1 per scendere in A2

Un messaggio chiaro, che purtroppo per il basket femminile non lascia spazio ad interpretazioni: la Virtus Eirene Ragusa ha deciso di rinunciare all’iscrizione alla prossima Serie A1 di basket femminile per giocare in A2. Dopo 11 campionati di massimo livello, costellati da trofei, importanti risultati e tantissime giocatrici passate per la città siciliana, il presidente Davide Passalacqua ha scelto di ripartire dalla Cadetteria.

Nel messaggio, scritto sulla pagina Facebook del club, si legge: “La decisione è maturata dopo una attenta analisi della situazione economico-finanziaria, anche e soprattutto alla luce della nuova riforma dello sport dello scorso anno. L’impegno della famiglia Passalacqua, sia in ottica prima squadra, che nel settore giovanile, ad ogni modo, non si ferma. In questo senso, i programmi per il futuro saranno illustrati alla città una volta che si avrà la certezza del campionato che la società biancoverde andrà a disputare, non più tardi della prima metà del mese di luglio”.

Tantissime sono state le azzurre che hanno vestito la maglia di Ragusa: da Sabrina Cinili a Chiara Consolini, passando per Francesca Dotto, Alessandra Formica, Angela Gianolla, Gaia Gorini, Jennifer Nadalin, Nicole Romeo, Mariella Santucci, Laura Spreafico, Marzia Tagliamento e Valeria Trucco, senza dimenticare anche alcune straniere del calibro di Dearica Hamby, Jillian Harmon, Ruthy Hebard, Awak Kuier, Plenette Pierson, Astou Ndour, Marie Ruzickova e Julie Vanloo.