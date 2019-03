Basket femminile, Final Eight Coppa Italia 2019: Ragusa e Schio successi da favorite! Sorpresa Sesto San Giovanni, Venezia avanti a fatica

Si è conclusa una elettrizzante prima giornata a San Martino di Lupari, dove sono cominciate le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket femminile. Nelle quattro partite dei quarti di finale sono arrivati gli attesi successi di Ragusa e di Schio, rispettivamente contro Vigarano e Lucca. Ha conquistato la semifinale anche Venezia, costretta a faticare oltremodo contro le padrone di casa di San Martino di Lupari. La capolista del campionato affronterà domani la sorprendente Sesto San Giovanni, vincitrice contro Broni.

Nella prima partita Ragusa ha mantenuto i favori del pronostico superando agevolmente Vigarano con il punteggio di 83-68 e guadagnando la semifinale. La formazione siciliana ha dimostrato il proprio eccellente momento di forma conquistando la settima vittoria consecutiva considerando anche il campionato e candidandosi a possibile a protagonista della competizione. Le ragazze di Giovanni Recupido hanno preso in mano la partita sin dal primo quarto (29-16), aumentando il margine prima dell’intervallo (47-31) e spegnendo le speranze di rimonta avversarie nella ripresa. La statunitense Jessica Kuster (22 punti e 10 rimbalzi) e la britannica Jillian Harmon (17 punti) hanno trascinato al successo la compagine siciliana, ben supportate dall’americana Dearica Hamby (14 punti) e da un’ottima Chiara Consolini (13 punti). Alla compagine emiliana non sono bastate invece la slovacca Michaela Rakova (20 punti) e la statunitense Feyonda Fitgerald (16 punti) per proseguire nella competizione.

Massimo risultato con il minimo sforzo con Schio che ha superato Lucca con il punteggio di 62-52 nonostante l’assenza di Allie Quigley e Jantel Lavender, tenute a riposo dal tecnico della formazione veneta in vista delle prossime partite. Successo in rimonta per le detentrici del trofeo che hanno cominciato sotto ritmo lasciando scappare le toscane nel primo quarto (9-15), prima di reagire e tornare in vantaggio all’intervallo lungo grazie ad un parziale di 11-0 (33-27). In avvio di ripresa la squadra veneta ha provato ad allungare, ma Lucca è tornata ad un solo possesso di distacco chiudendo il terzo quarto all’insegna dell’equilibrio (44-41). Nel finale però Schio è riuscita a sfruttare la profondità della propria rosa e ha scritto la parola fine sull’incontro. Duello stellare tra la francese Sandrine Gruda (19 punti) e la statunitense Krystall Vaughn (17 punti). Decisiva per il successo della compagine di Pierre Vincent anche la slovena Eva Lisec (14 punti e 9 rimbalzi).

La principale sorpresa di giornata è stata senza dubbio la vittoria di Sesto San Giovanni contro Broni. La compagine milanese, ripescata in un secondo momento per la rinuncia di Napoli, ha superato la formazione pavese in una sfida tutta lombarda con il punteggio di 58-56 centrando una semifinale davvero difficile da pronosticare alla vigilia. Le ragazze di Cinzia Zanotti hanno disputato un solido primo quarto (19-18), ma hanno subito il ritorno di Broni nel secondo periodo (32-39). Nel terzo quarto però Sesto San Giovanni ha saputo ridurre il margine (48-52) e in un finale giocato punto a punto gli errori delle pavesi hanno fatto la differenza. La doppia doppia della serba Nikolina Milic (23 punti e 12 rimbalzi) e la buona prova di Laura Spreafico (14 punti) non sono state sufficienti per replicare alla svedese Kalis Loyd (16 punti) e all’ottima prestazione di squadra delle milanesi.

Successo sofferto ma preziosissimo da parte di Venezia ai danni di San Martino di Lupari. La squadra allenata da Andrea Liberalotto si è imposta con il punteggio di 55-59 al termine di una partita dominata dalla tensione per entrambe le formazioni. La capolista del campionato ha chiuso in vantaggio un primo tempo dal punteggio decisamente basso (25-22), ma non ha saputo contenere la reazione delle padrone di casa che hanno rimontato e trovato il sorpasso nel terzo quarto (35-41) trascinate dal proprio pubblico. Nei minuti finali però San Martino di Lupari ha completamente smarrito la via del canestro e Venezia ne ha approfittato per acciuffare la vittoria. Fondamentale l’apporto della turca Lara Sanders (20 punti e 11 rimbalzi), arrivata in Italia soltanto ad inizio febbraio, poco supportata dalle compagne in fase realizzativa. Alle padrone di casa non è bastata la statunitense Tyaunna Marshall (19 punti) per conquistare la semifinale.

Di seguito tutti i risultati dei quarti di finale e il tabellone completo della Coppa Italia 2019.

Quarti di finale

ore 14.00 Passalacqua Ragusa – Meccanica Nova Vigarano 83-68

ore 16.15 Famila Schio – Gesam Gas&Luce Lucca 62-52

ore 18.30 Elcos Broni – Allianz Geas Sesto San Giovanni 56-58

ore 20.45 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari 55-49

Semifinali

ore 18.00 Passalacqua Ragusa – Famila Schio

ore 20.15 Allianz Geas Sesto San Giovanni – Umana Reyer Venezia

