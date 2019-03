Basket femminile, 21a giornata Serie A1 2019: Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita, Schio attende Broni e spera nel sorpasso

Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà finalmente definita la griglia dei playoff. Venezia proverà a difendere la prima posizione dal ritorno di Schio, mentre Ragusa, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, osserverà il turno di riposo.

Le principali protagoniste del campionato andranno a caccia del riscatto dopo la delusione dello scorso fine settimana, con l’eliminazione in semifinale per entrambe. Venezia in particolare avrà la possibilità di vendicare subito la sorprendente sconfitta subita da Sesto San Giovanni accogliendo in casa la formazione milanese. Le ragazze allenate da Andrea Liberalotto hanno dimostrato, come già nel caso dell’uscita dall’EuroCup, di dover lavorare ancora molto dal punto di vista della tenuta mentale nei grandi appuntamenti per potersi giocare fino in fondo la vittoria in campionato. La formazione allenata da Cinzia Zanotti non avrà invece nulla da perdere, essendo ormai già sicura di disputare i playoff.

Schio seguirà l’incontro con grande interesse dato che un’eventuale sconfitta di Venezia permetterebbe alle ragazze di Pierre Vincent di tornare in testa alla classifica. L’ostacolo non sarà però indifferente: al PalaRomare arriverà infatti Broni, quarta forza del campionato. Decisamente meno intriganti le altre tre partite: la rinuncia di Napoli ha infatti chiuso di fatto la lotta salvezza e soltanto una formazione (l’ultima in classifica) non entrerà nel tabellone dei playoff. Tra le tre squadre in coda al gruppo con appena sei punti potrebbero approfittare del turno favorevole Battipaglia, che accoglierà Lucca, ed Empoli, che scenderà in campo in casa di Vigarano. Molto complicato invece fare punti per Torino, che attende San Martino di Lupari.

DOMENICA 10 MARZO

ore 16.00 Umana Reyer Venezia – Allianz Geas Sesto San Giovanni

ore 18.00 Iren Fixi Torino – Fila San Martino di Lupari

ore 18.00 Famila Wuber Schio – Elcos Broni

ore 18.00 Meccanica Nova Vigarano – Use Scotti Rosa Empoli

ore 18.00 O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Gesam Gas&Luce Lucca

Riposo: Passalacqua Ragusa

roberto.pozzi@oasport.it