Tour Colombia 2019: show di Julian Alaphilippe nella quinta frazione! Tappa e maglia per il transalpino

Julian Alaphilippe è stato il vincitore della quinta e penultima frazione del Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classificata di categoria 2.1. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) nella volata tra gli attaccanti di giornata, al termine dei 176.8 km con partenza e arrivo a La Union. Il fuoriclasse francese, al terzo successo stagionale dopo le due tappe alla Vuelta San Juan, ha anche conquistato la maglia di leader della classifica generale in attesa della decisiva frazione di domani.

Il percorso particolarmente mosso e il ritmo elevatissimo sin dalle prime fasi di gara hanno favorito lo spettacolo. Prime scintille della corsa al secondo passaggio di giornata sull’Alto El Nano (2.9 km al 5.5%), quando il britannico Chris Froome (Team Sky) ha perso contatto a causa di una foratura e non è più riuscito a rientrare sul gruppo principale. In seguito ai numerosi attacchi si è quindi formata una fuga con ben diciotto corridori, composta da Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Daniel Martinez (EF Education First), Iván Ramiro Sosa (Team Sky), Rodrigo Contreras, Davide Villella (Astana), Miguel Rubiano, Alexis Camacho (Coldeportes Zenu), Harold Tejeda, Eduard Beltrán, Oscar Sevilla (Medellin), Richard Carapaz, Winner Anacona (Movistar), Alvaro Duarte, Sebastian Castaño (Colombia), Oscar Quiroz (Coldaportas Bicicletas Strongman), Juan Pablo Suarez (GW-Shimano), Brayan Sanchez (Orgullo Paisa), Jorge Camilo Castiblanco (Team Illuminate).

Il gruppo, guidato dal Team Sky, è riuscito a ridurre il margine a soli 40” all’attacco dell’Alto La Union (7.5 km al 5.2%), ultima ascesa di giornata con scollinamento a 5km dall’arrivo. Sosa e Carapaz hanno provato l’allungo tra gli uomini al comando, mentre alle loro spalle il primo a muoversi tra gli uomini di classifica è stato Egan Bernal (Team Sky), seguito da Sergio Henao (UAE-Emirates), Miguel Angel Lopez (Astana) e Nairo Quintana (Movistar). Il corridore colombiano della formazione kazaka ha poi piazzato il contrattacco e la situazione allo scollinamento ha visto un terzetto composto da Lopez, Carapaz e Alaphilippe all’inseguimento della coppia di testa con 25” di ritardo. Nell’ultimo chilometro si è completato l’aggancio e nella volata finale Alaphilippe ha regolato in maniera relativamente agevole gli avversari conquistando la vittoria di tappa.

La classifica generale, in attesa dell’ultima frazione che decreterà il vincitore finale, vede al momento in testa il transalpino con 8” su Martinez e 23” su Lopez. Il leader di questa mattina Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep) è al momento quinto a 53” dal compagno di squadra, mentre Bernal si trova a 1’05”. Tutto è però ancora possibile e la tappa di domani promette spettacolo.

