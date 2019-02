SuperLega volley oggi (17 febbraio), orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming

Archiviato il fine settimana dedicato alle Final Four di Coppa Italia e dopo l’anticipo tra Milano e Siena giocato ieri, prosegue oggi, domenica 17 febbraio, la 21a giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Tra le squadre di testa in campo Perugia e Civitanova, in attesa di Trento impegnata domani a Verona nel posticipo.

Nel tardo pomeriggio andranno in scena contemporaneamente quattro partite. Sora cercherà preziosi punti in ottica salvezza ospitando una Monza in piena lotta playoff. Discorso analogo ma ruoli invertiti tra Padova e Vibo Valentia, mentre Ravenna e Latina si affronteranno in uno scontro diretto tra squadre intenzionate a rientrare in corsa per l’ottava posizione. La capolista Perugia accoglierà in casa il fanalino di coda Castellana Grotte, in un impegno che non dovrebbe rappresentare un problema per gli uomini di Lorenzo Bernardi. Grande attesa invece per la sfida serale tra Civitanova e Modena, replica della partita giocata in settimana in Champions League e vinta dalla formazione di Fefé De Giorgi. La squadra di Julio Velasco sta attraverso un momento complicato e non può permettersi passi falsi se vuole difendere la quarta posizione.

Le quattro partite pomeridiane si giocheranno alle ore 18.00 e saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma Lega Volley Channel. La sfida tra Civitanova e Modena andrà in scena invece alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale di tutte le partite pomeridiane e del posticipo, per non perdere davvero nulla della 21a giornata della SuperLega 2018-2019. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

ore 18.00 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Vero Volley Monza

diretta streaming su Lega Volley Channel

ore 18.00 Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentina

diretta streaming su Lega Volley Channel

ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia – BCC Castellana Grotte

diretta streaming su Lega Volley Channel

ore 18.00 Top Volley Latina – Consar Ravenna

diretta streaming su Lega Volley Channel

ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

Foto: Roberto Muliere