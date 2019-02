LIVE Volley, Superlega 2019 in DIRETTA: risultati 17 febbraio, in campo Perugia per la vetta. Sfide playoff

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi pomeriggio sono in programma quattro partite, riflettori puntati in particolar modo su Perugia: la capolista sarà impegnata di fronte al proprio pubblico contro il fanalino di coda Castellana Grotte, i Block Devils vanno a caccia della vittoria per portarsi a +4 su Trento che scenderà in campo solo domani sera contro Verona. Civitanova-Modena è il big match che si giocherà in serata alle ore 20.30, le altre tre sfide del pomeriggio saranno determinanti in ottica playoff: Monza e Padova vogliono piazzare uno scatto importante cercando le vittorie contro Sora e Vibo Valentia, Ravenna deve invece rimanere in scia e dovrà espugnare il campo di Latina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

18:21 Plotnytskyi è il fautore della rimonta di Monza, 8 punti per lui.

18:19 Latina e Padova si avviano verso la conquista del primo set, Perugia conduce 20-18 su Castellana, rimonta di Monza che è passata in vantaggio in casa di Sora per 18-15.

18:16 Anche Perugia allunga su Castellana, 15-12 ora. Più equilibrate le altre due partite.

18:14 Latina si porta sul 16-11 su Ravenna, sugli scudi Rocco Barone che è a quota 4 punti.

18:12 Riepiloghiamo la situazione delle 4 sfide a metà circa del primo set:

Latina-Ravenna 14-10

Padova-Vibo Valentia 11-8

Perugia-Castellana 12-10

Sora-Monza 11-9

18:09 Perugia e Castellana sono sul 8-8, Padova è avanti 8-6 contro Vibo Valentia.

18:07 Petkovic infila 4 ace in battuta e trascina Sora sul 6-3 contro Monza.

18:04 Iniziate anche Sora-Monza 3-0 e Latina-Ravenna 4-3.

18:02 Parte forte Padova avanti 3-1 su Vibo Valentia, Castellana in vantaggio 2-0 a Perugia.

17:59 Manca pochissimo all’inizio delle partite, pochi attimi e si entrerà nel vivo!

Foto: Ettore Griffoni LPS