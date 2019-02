Snowboardcross, Emanuel Perathoner: “Ci voleva la medaglia ai Mondiali, tutto è andato per il meglio”

Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è imposto Dierdorff. Emanuel Perathoner ha poi espresso tutta la sua gioia tramite i microfoni della Fisi: “Ci voleva proprio un risultato del genere. Sono stato competitivo sin dalle qualificazioni, e sino alla finale tutto è andato per il meglio. A un certo punto ho rischiato anche di rimanere fuori dal podio, fortunatamente sono riuscito a precedere Eguibar sul traguardo”.

