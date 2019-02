Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2019: dieci azzurri convocati, confermata la squadra per la tappa tedesca

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Armin Zöggeler ha comunicato questo pomeriggio le proprie scelte per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slittino, che si terrà nella località tedesca di Oberhof da venerdì 8 a domenica 10 febbraio. La squadra azzurra ha raccolto un’incredibile vittoria con Sandra Robatscher nell’ultimo appuntamento ad Altenberg, dove le gare sono state complicate oltremodo dal maltempo.

Saranno dieci gli italiani al via nelle prove di queste fine settimana. Zöggeler ha deciso di confermare la formazione che ha preso parte ai Mondiali di Winterberg e all’ultima tappa di Coppa del Mondo. Le gare di Oberhof saranno valide anche per i campionati europei e avranno quindi una duplice importanza per gli azzurri. Nel singolo maschile saranno impegnati Dominik Fischnaller e Kevin Fischnaller, mentre al femminile in pista Sandra Robatscher e Andrea Voetter. Ivan Nagler, Fabian Malleier, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner saranno invece in gara nel doppio. Di seguito il programma completo del fine settimana.

COPPA DEL MONDO 2018-2019 – OBERHOF (GER)

Venerdì 8 febbraio, ore 9.30 – Nation’s Cup

Sabato 9 febbraio, ore 9.35 – Prima manche doppio

Sabato 9 febbraio, ore 11.05 – Seconda manche doppio

Sabato 9 febbraio, ore 12.35 – Prima manche singolo maschile

Sabato 9 febbraio, ore 14.15 – Seconda manche singolo maschile

Domenica 10 febbraio, ore 9.00 – Prima manche singolo maschile

Domenica 10 febbraio, ore 10.25 – Seconda manche singolo maschile

Domenica 10 febbraio, ore 13.15 – Staffetta a squadre

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paola Castaldi