Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Programma, orari e tv

L’Italia si gioca le sue (forse) ultime carte da medaglia oggi, domenica 24 febbraio: è tempo di team sprint maschili e femminili in tecnica classica nello sci di fondo alle Mondiali di sci nordico di Seefeld. Dalle ore 9.15 italiane, 19 coppie tra le donne e 29 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio.

Le coppie italiane sono state inserite nella prima semifinale per quanto concerne le donne (Greta Laurent e Lucia Scardoni partiranno alle 9.15), mentre nella seconda per quel che riguarda gli uomini (Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino cercheranno il pass per l’atto conclusivo alle 10.45). La finale femminile è in programma alle 11.30, mentre quella maschile inizierà alle 12.00.

La gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare. Di seguito programma e startlist.

PROGRAMMA TEAM SPRINT MONDIALI SCI DI FONDO SEEFELD 2019

Domenica 24 febbraio

ore 9.15 Prima semifinale femminile (Greta Laurent – Lucia Scardoni)

ore 9.45 Seconda semifinale femminile

ore 10.15 Prima semifinale maschile

ore 10.45 Seconda semifinale maschile (Francesco De Fabiani – Federico Pellegrino)

ore 11.30 Finale femminile (ev. Greta Laurent – Lucia Scardoni)

ore 12.00 Finale maschile (ev. Francesco De Fabiani – Federico Pellegrino)

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST TEAM SPRINT FEMMINILE MONDIALI SCI DI FONDO SEEFELD 2019

Semifinali femminili

Semifinale 1 – Gruppo A ore 9.15

1 NOR – NORWAY 7.25

1-1 r OESTBERG Ingvild Flugstad (Gjoevik Skiklubb) 0.12 D

1-2 b FALLA Maiken Caspersen (Gjerdrum IL) 7.13 S

2 SWE – SWEDEN 28.44

2-1 r NILSSON Stina (IFK Mora SK) 1.48 S

2-2 b DAHLQVIST Maja (Fauln-Borlaenge SK) 26.96 S

3 FIN – FINLAND 36.13

3-1 r NISKANEN Kerttu (Vieremaen Koitto) 31.85 D

3-2 b PARMAKOSKI Krista (Ikaalisten Urheilijat) 4.28 D

4 GER – GERMANY 72.24

4-1 r CARL Victoria (SCM Zella-Mehlis) 44.13 D

4-2 b RINGWALD Sandra (ST Schonach-Rohrhardsberg) 28.11 S

5 ITA – ITALY 76.64

5-1 r LAURENT Greta (GS FIAMMEGIALLE) 27.29 S

5-2 b SCARDONI Lucia (GS FIAMMEGIALLE) 49.35 D

6 CAN – CANADA 137.70

6-1 r NISHIKAWA Emily (Whitehorse Cross Country Ski Club) 65.89 D

6-2 b BEATTY Dahria (Whitehorse CC Ski Club) 71.81 D

7 KAZ – KAZAKHSTAN 137.87

7-1 r MATROSSOVA Marina 63.93 D

7-2 b MUTAGAROVA Elmira 73.94 D

8 SVK – SLOVAKIA 161.15

8-1 r KLEMENTOVA Barbora (KL Novaky) 98.26 D

8-2 b PROCHAZKOVA Alena (LK Slavia UMB Banska Bystrica) 62.89 D

9 GBR – GREAT BRITAIN 186.90

9-1 r TAYLOR Annika (Lillehammer SkiKlub) 91.59 D

9-2 b BATHE Nichole (CXC Team) 95.31 D

Semifinale 2 – Groppo B ore 9.45

10 USA – UNITED STATES OF AMERICA 19.06

10-1 r BJORNSEN Sadie (Alaska Pacific University Nordic Sk) 14.38 S

10-2 b DIGGINS Jessica (Stratton Mountain School) 4.68 D

11 RUS – RUSSIA 25.90

11-1 r NEPRYAEVA Natalia 6.92 D

11-2 b BELORUKOVA Yulia 18.98 D

12 SUI – SWITZERLAND 43.20

12-1 r VAN DER GRAAFF Laurien (TG Hütten) 23.59 S

12-2 b FAEHNDRICH Nadine (Horw) 19.61 S

13 SLO – SLOVENIA 48.09

13-1 r VISNAR Katja (TSK Bled) 17.36 S

13-2 b LAMPIC Anamarija (TSK Triglav Kranj) 30.73 S

14 BLR – BELARUS 121.08

14-1 r KIRILLOVA Anastasia 74.84 S

14-2 b SERONOSOVA Polina 46.24 D

15 POL – POLAND 129.50

15-1 r KOWALCZYK Justyna (AZS AWF Katowice) 46.22 D

15-2 b SKINDER Monika (Mulks Grupa oscar tomaszow lubelski) 83.28 S

16 UKR – UKRAINE 150.44

16-1 r KROL Yuliia 79.57 D

16-2 b KAMINSKA Valentyna 70.87 D

17 CZE – CZECH REPUBLIC 151.39

17-1 r JANATOVA Katerina (DUKLA Liberec) 68.50 S

17-2 b HYNCICOVA Petra (Dukla Liberec) 82.89 D

18 CHN – PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 273.83

18-1 r MA Qinghua (Chinese Ski association) 113.83 D

18-2 b MENG Honglian (Hei Longjiang) 160.00 D

19 THA – THAILAND 320.00

19-1 r CHANLOUNG Karen (Ski and Snowboard Association of Th) 160.00 D

19-2 b KLOBUCZEK Poonyanuch 160.00 D

STARTLIST TEAM SPRINT MASCHILE MONDIALI SCI DI FONDO SEEFELD 2019

Semifinali maschili

Semifinale 1 – Gruppo A ore 10.15

1 NOR – NORWAY 11.06

1-1 r IVERSEN Emil (Il Varden Meraaker) 11.06 D

1-2 b KLAEBO Johannes Hoesflot (Byaasen Il) 0.00 S

2 SWE – SWEDEN 28.09

2-1 r THORN Viktor (Ulricehamns If) 19.40 D

2-2 b HALFVARSSON Calle (Saagmyra SK) 8.69 D

3 RUS – RUSSIA 30.04

3-1 r RETIVYKH Gleb 28.33 S

3-2 b BOLSHUNOV Alexander 1.71 D

4 USA – UNITED STATES OF AMERICA 57.92

4-1 r HAMILTON Simeon (Stratton Mountain School) 34.83 S

4-2 b BJORNSEN Erik (Alaska Pacific University Nordic Sk) 23.09 D

5 AUT – AUSTRIA 65.18

5-1 r HAUKE Max (WSV Ramsau) 30.80 D

5-2 b BALDAUF Dominik (SV Sulzberg-Vorarlberg) 34.38 D

6 GBR – GREAT BRITAIN 86.65

6-1 r YOUNG Andrew (Huntly Nordic Ski Club) 38.63 S

6-2 b CLUGNET James 48.02 S

7 CZE – CZECH REPUBLIC 88.57

7-1 r RYPL Miroslav (Dukla Liberec) 52.48 D

7-2 b NOVAK Michal (Dukla Liberec) 36.09 D

8 CAN – CANADA 106.04

8-1 r PALMER-CHARRETTE Evan (Lappe Nordic) 42.41 D

8-2 b VALJAS Len (Team Hardwood) 63.63 D

9 KAZ – KAZAKHSTAN 108.99

9-1 r CHEBOTKO Nikolay (Cska) 71.44 D

9-2 b VOLOTKA Denis 37.55 D

10 ROU – ROMANIA 129.33

10-1 r POPA Raul Mihai (CS Dinamo Bucuresti-Centrul Sportiv) 69.61 D

10-2 b HOGIU Petrica (CSM Bistrita) 59.72 D

11 SVK – SLOVAKIA 143.15

11-1 r SEGEC Andrej (SKI TEAM JASE LATKY) 95.60 D

11-2 b KORISTEK Jan (Ski Team Jase Latky) 47.55 D

12 LTU – LITHUANIA 236.59

12-1 r STROLIA Mantas (CitySkier) 128.32 D

12-2 b STROLIA Tautvydas (CitySkier) 108.27 D

13 IRL – IRELAND 239.83

13-1 r MALONEY WESTGAARD Thomas 79.83 D

13-2 b ROSSITER Jan 160.00 D

14 BEL – BELGIUM 277.28

14-1 r SEROT Titouan (SRHF) 160.00 D

14-2 b DE MARRE Thibaut (SRHF) 117.28 D

15 DEN – DENMARK 320.00

15-1 r ROEMER Tue (Ks) 160.00 D

15-2 b WEEL ROSBO Joachim (Kobenhavn Skiklub) 160.00 D

Semifinale 2 – Gruppo B ore 10.45

16 ITA – ITALY 16.46

16-1 r DE FABIANI Francesco (CS ESERCITO) 5.31 D

16-2 b PELLEGRINO Federico (GS FIAMME ORO) 11.15 S

17 FIN – FINLAND 18.52

17-1 r NISKANEN Iivo (Puijon Hiihtoseura) 5.09 D

17-2 b HAKOLA Ristomatti (Jamin Janne) 13.43 D

18 FRA – FRANCE 44.90

18-1 r JOUVE Richard (ARMEE-EMHM Montgenevre Val claree) 29.00 S

18-2 b CHANAVAT Lucas (Le Grand Bornand) 15.90 S

19 GER – GERMANY 51.06

19-1 r BRUGGER Janosch (WSG Schluchsee) 16.55 D

19-2 b EISENLAUER Sebastian (SC Sonthofen) 34.51 D

20 SUI – SWITZERLAND 73.79

20-1 r SCHNIDER Ueli (Gardes Frontieres) 31.65 D

20-2 b HEDIGER Jovian (Bex) 42.14 S

21 POL – POLAND 79.79

21-1 r BURY Dominik (Mks Istebna) 32.67 D

21-2 b STAREGA Maciej (UKS RAWA Siedlce) 47.12 S

22 BLR – BELARUS 99.69

22-1 r ASTAPENKA Yury 42.51 D

22-2 b VORANAU Aliaksandr 57.18 S

23 EST – ESTONIA 103.76

23-1 r RANKEL Raido (Voru Skiclub) 49.27 D

23-2 b KILP Marko (Voru Skiclub) 54.49 S

24 SLO – SLOVENIA 120.21

24-1 r SIMENC Miha (TSK Logatec) 47.68 S

24-2 b LAMPIC Janez (TSK Triglav Kranj) 72.53 S

25 UKR – UKRAINE 125.27

25-1 r KOSTRUBA Yan 72.18 D

25-2 b KRASOVSKYI Oleksii 53.09 D

26 CHN – CHINA 181.19

26-1 r WANG Qiang 71.98 S

26-2 b ZHU Mingliang (Hei Longjiang) 109.21 D

27 LIE – LIECHTENSTEIN 187.66

27-1 r VOEGELI Martin (Nordic Club liechtenstein) 72.94 D

27-2 b BIEDERMANN Michael (Nordic Club liechtenstein) 114.72 S

28 TUR – TURKEY 248.16

28-1 r DURSUN Hamza 98.02 D

28-2 b FIRAT Yusuf Emre 150.14 D

29 CRO – CROATIA 257.83

29-1 r SKENDER Marko (TSK Ravnogorac) 147.60 D

29-2 b DADIC Edi (TSK Ravnogorac) 110.23 D

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo