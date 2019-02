LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sognano la medaglia

Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le team sprint maschile e femminile.

L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale secondo duello Italia-Norvegia, dopo quello della sprint che ha visto prevalere proprio Klaebo su Pellegrino. Oltre a quest’appuntamento da non perdere c’è da seguire anche l’avventura delle donne, con Greta Laurent e Lucia Scardoni in cerca di una finale che sarebbe una bella soddisfazione per entrambe, dopo il mix tra buoni segnali e delusioni della sprint individuale. In questo caso il duello Norvegia-Svezia con inserimento di Russia o Stati Uniti sembra abbastanza scontato.

L’appuntamento con le semifinali delle team sprint è fissato per le ore 9:15. Vi diamo appuntamento per allora con la DIRETTA LIVE di OA Sport e vi auguriamo buon divertimento! (Foto: Pier Colombo)

