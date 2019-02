Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella team sprint si profila un nuovo duello Pellegrino-Klaebo, ma in tecnica classica?

SI profila un nuovo duello a Seefeld, in Austria, tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo nella team sprint maschile in tecnica classica in programma quest’oggi ai Mondiali di sci di fondo: la Norvegia certamente è la favorita numero uno, avendo anche vinto l’unico precedente stagionale con la stessa tecnica e la medesima coppia che vedremo al via della prova iridata.

Emil Iversen e Johannes Hoesflot Klaebo hanno già trionfato in stagione a Lahti, quando furono terzi i finlandesi Iivo Niskanen e Ristomatti Hakkola. Sono inseriti nella seconda semifinale assieme all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, con i quali potrebbero avere il vantaggio di conoscere i tempi della prima prova.

In Finlandia gli azzurri sono stati sesti proprio con la coppia che affronterà la prova iridata, mentre cambiano le formazioni che ci erano finite davanti: la Russia, terza in quella gara di Coppa del Mondo, presenta Alexander Bolshunov e non Artem Malsev al fianco di Gleb Retivykh, mentre la Svezia, quinta in Finlandia, affianca a Calle Halfvarsson Viktor Thorn e non Oskar Svensson.

Per l’Italia, e per Federico Pellegrino è arrivato il momento di completare la scalata al podio in questo format: il valdostano è stato bronzo a Falun 2015 e argento a Lahti 2017, ma in quelle occasioni non era affiancato da Francesco De Fabiani, bensì da Dietmar Noeckler. Ora bisogna completare il set di medaglie e centrare l’oro iridato.

Foto: Pier Colombo