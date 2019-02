Sci di fondo, Mondiali 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. I quartetti di tutte le Nazionali

Domani si assegnerà il decimo dei dodici titoli in palio ai Mondiali di sci di fondo, dove è in programma la staffetta 4×10 km maschile: a Seefeld, in Austria, a partire dalle ore 13.15, per la Nazionale italiana saranno in gara Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani.

Grandi duellanti per la medaglia d’oro saranno Russia e Norvegia: ultima frazione che promette scintille tra Ustiugov e Klaebo viste le ruggini della sprint di giovedì scorso con il russo squalificato, mentre l’Italia dovrà fare di tutto per cercare di restare con il gruppetto che si andrà a giocare la medaglia di bronzo.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della gara. Di seguito programma e startlist.

PROGRAMMA STAFFETTA MASCHILE MONDIALI SCI DI FONDO SEEFELD 2019

Venerdì 1 marzo

ore 13.15 staffetta 4×10 km maschile (Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Francesco De Fabiani)

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE MONDIALI SCI DI FONDO SEEFELD 2019

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r / C IVERSEN Emil (Il Varden Meraaker)

1-2 g / C SUNDBY Martin Johnsrud (Roea IL)

1-3 y / F ROETHE Sjur (Voss Il)

1-4 b / F KLAEBO Johannes Hoesflot (Byaasen Il)

2 RUS – RUSSIA 1

2-1 r / C LARKOV Andrey

2-2 g / C BESSMERTNYKH Alexander

2-3 y / F BOLSHUNOV Alexander

2-4 b / F USTIUGOV Sergey

3 FRA – FRANCE 1

3-1 r / C BACKSCHEIDER Adrien (Douane – Gerardmer Ski Nordique)

3-2 g / C MANIFICAT Maurice (Douanes – SC Agy St Sigismond)

3-3 y / F PARISSE Clement (MegEve)

3-4 b / F JOUVE Richard (ARMEE-EMHM Montgenevre Val claree)

4 FIN – FINLAND 2

4-1 r / C HAKOLA Ristomatti (Jamin Janne)

4-2 g / C NISKANEN Iivo (Puijon Hiihtoseura)

4-3 y / F HEIKKINEN Matti (Vantaan Hiihtoseura)

4-4 b / F HYVARINEN Perttu (Puijon Hiihtoseura)

5 SWE – SWEDEN 2

5-1 r / C SVENSSON Oskar (Falun Borlaenge sk)

5-2 g / C HALFVARSSON Calle (Saagmyra SK) YC

5-3 y / F BURMAN Jens (Aasarna IK)

5-4 b / F THORN Viktor (Ulricehamns If)

6 GER – GERMANY 2

6-1 r / C EISENLAUER Sebastian (SC Sonthofen)

6-2 g / C KATZ Andreas (SV Baiersbronn)

6-3 y / F NOTZ Florian (SZ Roemerstein)

6-4 b / F DOBLER Jonas (SC Traunstein)

7 ITA – ITALY (FILA 3)

7-1 r / C RASTELLI Maicol (CS ESERCITO)

7-2 g / C PELLEGRINO Federico (GS FIAMME ORO)

7-3 y / F SALVADORI Giandomenico (GS FIAMMEGIALLE)

7-4 b / F DE FABIANI Francesco (CS ESERCITO)

8 KAZ – KAZAKHSTAN 3

8-1 r / C VOLOTKA Denis

8-2 g / C KLIMIN Olzhas

8-3 y / F PUKHKALO Vitaliy

8-4 b / F VELICHKO Yevgeniy

9 CAN – CANADA 3

9-1 r / C HARVEY Alex (Club Nordique Mont St.Anne)

9-2 g / C HILL Scott James (Team Hardwood)

9-3 y / F PALMER-CHARRETTE Evan (Lappe Nordic)

9-4 b / F VALJAS Len (Team Hardwood)

10 CZE – CZECH REPUBLIC 4

10-1 r / C NOVAK Michal (Dukla Liberec)

10-2 g / C RYPL Miroslav (Dukla Liberec)

10-3 y / F FELLNER Adam (Fenix Ski team jesenik)

10-4 b / F KNOP Petr (Dukla Liberec)

11 SUI – SWITZERLAND 4

11-1 r / C SCHNIDER Ueli (Gardes Frontieres)

11-2 g / C BAUMANN Jonas (Tambo Spluegen)

11-3 y / F COLOGNA Dario (Val Müstair)

11-4 b / F LIVERS Toni (Davos)

12 USA – UNITED STATES OF AMERICA 4

12-1 r / C BJORNSEN Erik (Alaska Pacific University Nordic Sk)

12-2 g / C PATTERSON Scott (Alaska Pacific University Nordic Sk)

12-3 y / F NORRIS David (Alaska Pacific University Nordic Sk)

12-4 b / F HAMILTON Simeon (Stratton Mountain School)

13 CHN – CHINA 5

13-1 r / C SHANG Jincai

13-2 g / C ZHU Mingliang (Hei Longjiang)

13-3 y / F BAO Lin

13-4 b / F WANG Qiang

14 UKR – UKRAINE 5

14-1 r / C KRASOVSKYI Oleksii

14-2 g / C KOSTRUBA Yan

14-3 y / F PEREKHODA Ruslan

14-4 b / F DRAHUN Dmytro

Foto: Pier Colombo