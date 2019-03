LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Mondiali 2019 in DIRETTA: Norvegia e Russia favorite, Italia per il miracolo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, venerdì 1 marzo, alle ore 13.15 scatterà la gara. Per la Nazionale italiana saranno in gara Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani.

Grandi duellanti per la medaglia d’oro saranno Russia e Norvegia: ultima frazione che promette scintille tra Ustiugov e Klaebo viste le ruggini della sprint di giovedì scorso con il russo squalificato, mentre l’Italia dovrà fare di tutto per cercare di restare con il gruppetto che si andrà a giocare la medaglia di bronzo.

OA Sport vi propone la diretta live della staffetta maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, venerdì 1 marzo, alle ore 13.15 scatterà la gara

