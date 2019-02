Sci di fondo, Mondiali 2019: il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. I quattro componenti: presenti De Fabiani e Pellegrino

Domani, venerdì 1 marzo, si terrà la staffetta 4×10 km maschile ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld: alle ore 13.15 il via della gara che vedrà impegnata anche l’Italia. Pochi minuti fa sono stati comunicati i nomi dei quattro frazionisti azzurri e l’ordine in cui saranno in pista. Ricordiamo che le prime due frazioni saranno in tecnica classica e le ultime in tecnica libera.

Sarà al lancio Maicol Rastelli, che avrà il compito di tenere il contatto con la testa della corsa, magari sperando in un avvio blando, mentre in seconda avremo Federico Pellegrino, che dovrà ricucire ed usare il suo spunto per portarci più avanti possibile all’inizio della seconda parte di gara. In terza frazione ecco Giandomenico Salvadori, che dovrà resistere nel confronto diretto per lanciare nella miglior posizione possibile Francesco De Fabiani, ultimo azzurro in gara.

Contrariamente al solito, dunque, i tecnici hanno deciso di schierare Pellegrino in seconda al posto che in ultima frazione. Il valdostano negli ultimi anni ha compiuto dei passi da gigante nelle prove di distanza, forse ancor più in tecnica classica che in libera. Va detto che le chance di podio appaiono oggettivamente risicate. Rastelli è distante anni luce dalla condizione mostrata nella passata stagione, mentre Salvadori potrebbe risultare l’anello debole in terza frazione come già accaduto alle Olimpiadi 2018. Certo, se l’Italia dovesse a sorpresa tenere il ritmo delle squadre migliori, allora con De Fabiani in chiusura potrebbe succedere di tutto.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Pier Colombo