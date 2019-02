Sci di fondo, Mondiali 2019: a che ora inizia la sprint e come vederla in tv? Programma e streaming

Comincia oggi la corsa alle medaglie ai Mondiali di sci di fondo iniziati ieri a Seefeld. Le prime gare che determineranno podi saranno le due sprint femminile e maschile, che si preannunciano estremamente combattute.

113 donne e 149 uomini si contenderanno l’appuntamento più importante della stagione. Al femminile si segnala il ritorno di Stina Nilsson, sulle cui condizioni c’è però l’incognita di uno stop lungo un mese per infortunio. La dominatrice della specialità avrà contro sia i contingenti russo, norvegese e scandinavo che le sue stesse connazionali, a cominciare da Maja Dahlqvist. Le attenzioni dell’Italia, che pure tra le donne porta quattro atlete (tra le quali godono di buon credito Greta Laurent e Lucia Scardoni), sono però tutte rivolte alla gara maschile: Federico Pellegrino è chiamato a difendere il titolo iridato dall’assalto di Johannes Klaebo, in un duello che si è perpetuato costantemente nell’arco della stagione e che ritorna anche in Austria, con possibili inserimenti tra norvegesi, russi (leggere alla voce Ustiugov) e francesi. Al via ci saranno ulteriori quattro azzurri, tra cui Francesco De Fabiani, giunto secondo nella recente gara di Cogne, ma che non appare candidato per il podio.

Le gare sprint dei Mondiali di Seefeld si terranno quest’oggi a partire dalle ore 12, con le fasi finali previste per le ore 14:30. Eurosport seguirà in diretta l’evento sin dalle qualificazioni sia in tv che in streaming con Eurosport Player, mentre per le fasi finali si aggiungerà la copertura televisiva di RaiSport e in streaming di RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti i momenti della gara, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

Ore 12:00 Qualificazioni femminili sprint Mondiali di Seefeld

Ore 12:40 Qualificazioni maschili sprint Mondiali di Seefeld

Ore 14:30 Fasi finali femminili sprint Mondiali di Seefeld

Ore 14:56 Fasi finali maschili sprint Mondiali di Seefeld

