Sci di fondo, il palmares di Federico Pellegrino: tutte le medaglie e le vittorie

Federico Pellegrino ha arricchito ulteriormente il proprio palmares stellare conquistando la medaglia d’argento nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci di fondo, il valdostano ha battagliato testa a testa con Klaebo e si è dovuto arrendere soltanto negli ultimissimi metri, confermandosi comunque un fuoriclasse di assoluto spessore internazionale. L’azzurro, che aveva vinto il titolo iridato due anni, è riuscito a salire sul podio di questa competizione per la terza volta consecutiva mettendosi al collo il quarto alloro in carriera a cui accompagna l’argento conquistato lo scorso anno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e la Coppa del Mondo sprint 2016, primo non scandinavo capace di alzare al cielo la Sfera di Cristallo di specialità. Di seguito il palmares completo di Federico Pellegrino, tutte le medaglie e le vittorie di un Campione immenso.

PALMARES FEDERICO PELLEGRINO: TUTTE LE MEDAGLIE E LE VITTORIE

OLIMPIADI:

Argento nella sprint individuale a PyeongChang 2018

MONDIALI:

Oro nella sprint individuale a Lathi 2017

Argento nella sprint individuale a Seefeld 2019

Argento nella team sprint a Lathi 2017

Bronzo nella team sprint a Falun 2015

COPPA DEL MONDO:

Vincitore della Coppa del Mondo di sprint nel 2016

15 vittorie (13 individuali, due nella team sprint)

Foto: Valerio Origo