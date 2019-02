Sci alpino, riparte subito la Coppa del Mondo! A Stoccolma un City Event in notturna, torna lo show del parallelo

I Mondiali di Are si sono appena chiusi e già domani riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo fa sempre dalla Svezia, visto che è in programma il City Event di Stoccolma. Ritorna dunque lo spettacolo del parallelo in notturna con sfide dirette tra migliori della classifica di slalom sia in campo maschile sia femminile.

Proprio tra le donne c’è grandissima attesa per l’annunciato duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, quest’ultima vincitrice dell’ultimo City Event di Oslo proprio in finale contro l’americana. La nativa di Vail, però, esce dal Mondiale svedese con due ori al collo, unica dell’intera rassegna iridata a centrare questo traguardo.

Sono ovviamente loro le due grandi favorite, ma particolare attenzione va posta anche sulla svizzera Wendy Holdener, specialista del parallelo e che nel 2016 aveva trionfato a Stoccolma. Successivamente sono arrivati tanti podi in parallelo per l’elvetica, che ha contribuito alla medaglia d’oro per la propria nazionale nel Team Event dei Mondiali.

Pronostico davvero molto incerto in campo maschile. L’Austria ha dominato lo slalom dei Mondiali con il successo di Marcel Hirscher davanti ai connazionali Michael Matt e Marco Schwarz. Proprio quest’ultimo ha trionfato ad Oslo ed è sicuramente tra i favoriti; mentre Hirscher in questa specialità ha spesso faticato.

Sicuramente tra i candidati alla vittoria ci sono lo svizzero Ramon Zenhaeusern e lo svedese Andre Myhrer, entrambi accomunati dal loro particolare modo di abbattere le porte. Attenzione anche a possibili sorprese, come accadde nel 2017 quando a vincere fu il tedesco Linus Strasser.

A difendere i colori dell’Italia saranno Irene Curtoni, Chiara Costazza e Manfred Moelgg. Le azzurre devono riscattare una prestazione davvero deludente ai Mondiali, anche se sembra davvero difficile che possano competere con le migliori. Moelgg spera di aver recuperato dal virus influenzale che lo ha colpito ad Are, ma anche per lui il compito sembra davvero arduo.

Foto: Goran Jakus/Shutterstock