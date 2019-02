Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (5 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

Dopo il primo assaggio di ieri, con la prova numero uno della discesa libera femminile, oggi entrano in scena ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, infatti, sarà assegnata la prima medaglia della kermesse iridata, nel supergigante femminile, con Mikaela Shiffrin contro il resto del mondo, incominciando dalla nostra Sofia Goggia. Ricordiamo che non si disputerà la prima prova della discesa libera maschile, inizialmente prevista per le ore 10.30, per colpa dei ritardi dovuti al “caos voli”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato di questo martedì 5 febbrario dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la imperdibile DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ÅRE 2019

Martedì 5 febbraio

12.30 SuperG (femminile) – Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia

