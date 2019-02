Sci alpino, Mondiali 2019. Nicol Delago: “Ho dato tutto”. Nadia Fanchini: “Ci ho provato, correvo per le medaglie”

L’Italia non è riuscita a conquistare una medaglia nella discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Nicol Delago ha ottenuto il miglior risultato: buon sesto posto per la gardenese. Sofia Goggia partiva per salire sul podio iridato ma la Campionessa Olimpica si è dovuta accontentare del quindicesimo posto appena alle spalle di Nadia Fanchini. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi, clicca qui per le dichiarazioni di Sofia Goggia.

Nicol Delago: “Ho dato tutto, evidentemente a metà potevo rischiare qualcosa di più, anche dal punto di vista delle linee stare un po’ più chiusa perché quando mi apro, mi apro troppo e prendo troppa aria. E quando siamo tutte così vicine, i particolari fanno la differenza. Sicuramente davanti ci sono le migliori e si può solo imparare da loro, io guardo avanti. Pochi 13 centesimi? Tutto fa la differenza, cercherò di migliorare in vista del futuro. Io oggi stavo bene, non vedevo l’ora di scendere, sono soddisfatta del piazzamento e ora lavorerò per crescere. Peccato per la discesa corta, mi sarebbe piaciuto partire da su, ma noi dobbiamo accettare le decisioni. Cosa mi è venuto in mente quando ho visto che avevo il quarto tempo? Ho visto anche il distacco di 14 centesimi dalla prima e ho pensato: ‘No, non è vero’. Poi sono scese altre che sono andate più forte, ma io sono contenta così, posso andare alla premiazione con le big ed è qualcosa di speciale“.

Nadia Fanchini: “Ci ho provato, si correva come al solito per la medaglia, ma ho fatto mezzo secondo di troppo. Pensavo di essere andata anche meglio, ho cercato di stare più chiusa possibile, ma non è andata. Era una discesa sprint, molto molto facile, rispetto alle prove ogni giorno è diventata più semplice. Gli allenatori mi avevano detto che la neve sarebbe stata più lenta, ho provato anche a modificare un po’ le linee, ma comunque sentivo di non andar veloce e in cima c’era un po’ di vento. La luce? Le gare sono così, bisogna avere anche un po’ di fortuna“.

Francesca Marsaglia: “Non è una scusa, ma se vedi i piedi dove attaccare le curve è diverso. In più c’era un po’ di vento, mi hanno detto di stare chiusa il più possibile. È stata un po’ turbolenta questa discesa, io ci ho provato dalla prima all’ultima curva. Sono consapevole che in discesa devo lavorare ancora tanto, a inizio stagione neanche avrei dovuto farla. Ma sono qui, ho fatto buoni risultati, se tutto va come deve andare l’anno prossimo comincio la preparazione insieme alle altre, io di sicuro non lascio la discesa. Mi spiace perché il Mondiale è una gara secca e non ho portato a casa nulla. Peccato che non siamo partiti da su, perché per noi sarebbe stato buono, c’erano due passaggi molto tecnici e lisci, dove avremmo potuto dire la nostra“.