Sci alpino, Mondiali 2019. Sofia Goggia: “Non ci sono scuse ma va bene così. Vonn straordinaria, ci rivediamo in gigante”

Sofia Goggia non è purtroppo riuscita a regalarci una magia nella discesa libera dei Mondiali e si è dovuta accontentare del quindicesimo posto, la Campionessa Olimpica ha faticato sulla pista di Are e non è mai stata in lotta per una medaglia dopo aver conquistato un bellissimo argento in superG.

La bergamasca, ritornata da poco in gara dopo l’infortunio, ha analizzato così la sua prova ai microfoni della Rai: “Non ci sono molte scuse, contando che l’anno scorso avevamo disputato le Finali di Coppa del Mondo partendo anche da più in basso. Io purtroppo non sono riuscita a interpretare bene questa gara, neanche nelle prove ma speravo che in gara mi scattasse quel qualcosa in più. Purtroppo non è stato così, mi dispiace di non aver performato al meglio ma va bene così. Al Mondiale contano solo le medaglie, io ho preso un secondo e sono quindicesima: non sono contenta della mia gara ma non sono triste per questa tappa del percorso, oggi non è andata e bisognerà fare delle analisi. Continua il mio percorso, indipendentemente da una tappa andata bene o male“.

L’azzurra ha parlato anche di Lindsey Vonn, oggi capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo all’ultima gara in carriera: “Un’atleta straordinaria, sono super contenta di aver corso delle gare con lei in questi anni, soprattutto l’anno scorso quando ci siamo contese il titolo. Sono contenta anche per la Stuhec che si era fatta male nell’anno olimpico“. Sofia Goggia non ha concluso oggi la sua avventura ai Mondiali: “Ci vediamo in gigante, prenderò parte alla gara il 14 febbraio“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo