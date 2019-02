Sci alpino, Mondiali 2019: Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova, chi sarà la regina di Are?

Ultimo appuntamento al femminile per i Mondiali di sci alpino di Are. Si chiude con lo slalom e sarà l’occasione per rivivere ancora una volta un duello che sta caratterizzando tutta la stagione: Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Un ultimo atto tra i rapid gates che promette scintille, nell’ennesimo scontro tra due atlete che hanno in testa una sola cosa: la vittoria.

È anche lo scontro che assegnerà il ruolo di regina ad Are, visto che entrambe si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca in gigante. Sono assolutamente loro le due grande favorite dello slalom mondiale di oggi, con le rivali che sembrano tutte un gradino sotto di loro, quasi ad ammirare da lontano lo scontro tra le due campionesse.

In stagione va detto che ha praticamente sempre vinto Mikaela Shiffrin. Cinque vittorie nei primi cinque slalom della statunitense e la slovacca sempre al secondo posto. Una maledizione che la nativa di Liptovský Mikuláš ha saputo interrompere in quel di Flachau, trionfando nella Night Race davanti proprio all’americana. Successivamente nell’ultimo slalom di Maribor è arrivata la risposta di Shiffrin con Vlhova addirittura solamente quinta.

Una rivalità accesa, uno di quei duelli che appassiona e che divide anche il tifo. Shiffrin ha finalmente trovato una rivale che sa tenerle testa e l’americana qualche volta ha risentito anche della presenza della slovacca, come in occasione del gigante di Maribor, dove le due alla fine hanno vinto a pari merito. Sarà una gara dove per vincere non servirà solo il talento, ma anche la testa e la freddezza che solo le grandi campionesse hanno.Appuntamento alle ore 11.00 con la prima manche, la prima parte della scontro Shiffrin-Vlhova. Chi sarà la regina di Are?

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock