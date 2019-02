Sci alpino, Mondiali 2019: Italia, un inizio da urlo! Siamo (nettamente) la squadra migliore nei due superG disputati

Se ne sono andati i primi due giorni dei Mondiali 2019 di sci alpino, si sono disputati i due superG e l’Italia ne esce trionfante: 2 medaglie (l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia), quattro atlete tra le prime dieci e tre uomini tra i migliori otto. Due prove di squadra davvero sbalorditive: la nostra Nazionale ha ruggito ad Are e si è presa la scena, gli azzurri sono stati gli assoluti protagonisti dell’avvio di rassegna iridata in Svezia e il bilancio è andato ben oltre le aspettative.

Dominik Paris e Sofia Goggia erano indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia, ma aspettarsi un bottino così pomposo era tutt’altro che scontato: l’altoatesino ha confermato il suo eccezionale momento di forma (doppietta a Bormio e successo in discesa a Kitzbuehel), la bergamasca ha ribadito di essere tornata alla grande dopo l’infortunio (aveva già collezionato due secondi posti a Garmisch). Per entrambe le nostre punte di diamante si tratta della seconda medaglia iridata in carriera, il 29enne si era tinto d’argento in discesa sei anni fa mentre la 26enne si era messa al collo il bronzo in gigante a St. Moritz 2017. Solo il fenomeno Mikaela Shiffrin ci ha privato di una doppietta dorata che sarebbe stata antologica beffando Sofia per due centesimi, ma per il resto tutto è andato per il meglio con due prove di squadra davvero impareggiabili: Christof Innerhofer quarto, Nadia Fanchini quinta, Francesca Marsaglia settima, Mattia Casse ottavo, Federica Brignone decima.

Nessuno ha fatto meglio di noi: unico Paese ad essere salito sul podio in entrambe le gare, al femminile solo la Svizzera ha piazzato due atlete tra le dieci (ma nessun uomo) e la Francia ha fatto una tripletta al maschile (con l’argento di Clarey) ma ha steccato con le ragazze, Austria e Norvegia hanno deluso. Il tricolore per il momento sventola altissimo ad Are, siamo in testa al medagliere e ci lanciamo alla grande verso il weekend che culminerà con le attesissime discese per rimpinguare il nostro bottino. Di seguito i risultati dell’Italia nei superG dei Mondiali di sci alpino:

SUPERG MASCHILE:

1. Dominik Paris

4. Christof Innerhofer

8. Mattia Casse

43. Matteo Marsaglia

SUPERG FEMMINILE:

2. Sofia Goggia

5. Nadia Fanchini

7. Francesca Marsaglia

10. Federica Brignone

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse