Sci alpino, la redenzione di Sofia Goggia: dalla frattura del malleolo all’argento mondiale. Le tappe di un recupero lampo

Sofia Goggia e la sua redenzione: a poco più di tre mesi dall’infortunio, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha completato un percorso da vero fenomeno conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali. Il 19 ottobre si era fratturata il malleolo, il 5 ottobre sale sul secondo gradino del podio ad Are festeggiando un meraviglioso piazzamento nella gara d’apertura della rassegna iridata. La bergamasca si è subito rialzata ed è tornata a risplendere come solo le più grandi riescono a fuori, tanta caparbietà e grinta per brillare ai vertici e fare sognare tutta l’Italia. Riviviamo le varie tappe di un recupero lampo.

LE TAPPE DEL RECUPERO DI SOFIA GOGGIA: DALL’INFORTUNIO ALL’ARGENTO MONDIALE

19 OTTOBRE – Sofia Goggia si sta allenando a Hinterux (Austria), si tratta di una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per fine mese. La bergamasca, però, cade mentre prova in gigante ed è subito risultata dolorante al malleolo della gamba destra.

20 OTTOBRE – L’azzurra viene sottoposta a delle visite a Milano e il referto è dei peggiori: frattura del malleolo-peroneale, la sciatrice sarà costretta a saltare la prima parte di stagione. Si parla di un rientro a gennaio, Sofia è però molto lucida: “Ora devo ridimensionare gli obiettivi e non lotterò per la Coppa del Mondo. Infortunio semplice, rispetterò i tempi di recupero“.

FINE OTTOBRE – La Campionessa Olimpica di discesa ha già in mente il suo piano diabolico: rientrare in gara a gennaio tra Garmisch e Cortina d’Ampezzo per poi essere competitiva ai Mondiali, la riabilitazione ruota tutta attorno a questo obiettivo.

21 NOVEMBRE – Primo controllo medico dopo l’infortunio, i dottori Panzeri e Schoenhober confermano i tempi di recupero e l’atleta incomincia i lavori di propriocezione: la rincorsa verso la rassegna iridata è partita.

FINE DICEMBRE – Sofia rimette gli sci dopo Natale, primi passi importanti per il recupero. Il malleolo però fa ancora male, il rientro per Cortina è difficile e si lavora in vista di Garmisch.

18 GENNAIO – Goggia rompe gli indugi: “Farò le prove a Garmisch per testarmi verso i Mondiali“. La fuoriclasse sta meglio e si lancia verso il rientro in gara.

25 GENNAIO – Dopo due ottime prove cronometrate in discesa, la 26enne decide di gareggiare nel weekend di Garmisch.

26-27 GENNAIO – Torna dall’infortunio e fa subito centro in Coppa del Mondo: secondo posto in discesa e superG a Garmisch, l’Italia riabbraccia il suo fenomeno indiscusso.

5 FEBBRAIO – Sofia Goggia conquista la medaglia d’argento nel superG dei Mondiali, beffata per appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin. E la rassegna iridata ad Are è appena iniziata…

Foto: Lapresse