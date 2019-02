Sci alpino, Pagelle SuperG Mondiali 2019: Sofia Goggia, argento da fenomeno. Shiffrin fuoriclasse, grande Italia

Oggi si è disputato il superG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) è incominciata la rassegna iridata e l’Italia festeggia la bella medaglia d’argento conquistata da Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin. Di seguito le pagelle delle azzurre e delle atlete che si sono messe maggiormente in luce.

MIKAELA SHIFFRIN: 10. Siamo al cospetto di un vero e proprio prodigio, la dominatrice incontrastata del Circo Bianco che ancora una volta è riuscita a dettare legge mettendo in mostra tutta la sua infinita classe. Quarto oro iridato della carriera, il primo in velocità dopo la tripletta in slalom: semplicemente mostruosa e perfetta, capace di beffare Sofia Goggia per appena due centesimi.

SOFIA GOGGIA: 9. Si possono sprecare gli aggettivi per la Campionessa Olimpica di discesa libera: dalla frattura al malleolo fino all’argento mondiale, in appena tre mesi. Un recupero lampo che solo un fenomeno è in grado di compiere, la bergamasca ha ribadito la sua infinita caratura e le sue proverbiali doti tecniche grazie alle quali è riuscita a salire sul podio. L’Italia si affida al suo totem (secondo alloro iridato dopo il bronzo in gigante di due anni fa) e lei non delude mai: siamo soltanto all’inizio ad Are, ora il mirino sulla discesa libera…

CORINNE SUTER: 8. Prima medaglia ai Mondiali per la 23enne svizzera che si inchina per appena cinque centesimi, l’elvetica è molto brava e tiene delle bellissime linee, solo il gioco dei centesimi la priva di un risultato ancora migliore.

NADIA FANCHINI: 8. La 32enne stava compiendo un’autentica magia, scesa col pettorale 12 ha azzannato la pista fin dal primo istante ed è andata a caccia di una clamorosa medaglia (sarebbe stata la terza ai Mondiali dopo bronzo e argento in discesa tra il 2009 e il 2013). La nostra veterana ci ha creduto fin dal primo metro, è stata praticamente perfetta e ha lottato alla pari con le altre big arrendendosi per appena 14 centesimi. Il quinto posto, a 0.09 dal podio, sta un po’ stretto alla nostra portacolori che ora si concentrerà sulla discesa.

FRANCESCA MARSAGLIA: 7,5. Bravissima nella parte alta dove è la migliore del lotto, insegue un sogno per tutta la discesa e rimane a lungo sul podio virtuale prima che Shiffrin, Rebensburg, Fanchini e Mowinckel la facciano scivolare fino al settimo posto a 24 centesimi dalla vincitrice.

FEDERICA BRIGNONE: 6,5. Un peccato per le due sbavature che ha commesso nel finale dove ha purtroppo perso qualche decimo di troppo, per il resto la valdostana aveva emozionato e aveva fatto sperare in un risultato da urlo. Alla fine arriva un decimo posto che fa morale in vista del gigante.

LINDSEY VONN: S.V. Che brutta caduta dopo pochi secondi di gara, la statunitense sperava in un risultato decisamente migliore. Per fortuna il tonfo non ha portato a gravi conseguenze e può proseguire il Mondiale prima di ritirarsi.

Foto: Pier Colombo