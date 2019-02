Sci alpino, Mondiali 2019. Sofia Goggia dopo l’argento: “Pensavo di giocarmi le mie carte, a un certo punto ho sciato bene. Grande Italia”

L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali 2019 di sci alpino grazie a una fantastica Sofia Goggia che ha conquistato la medaglia d’argento in SuperG, la bergamasca ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e festeggia un secondo posto eccezionale ad appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha beffata nel finale.

La Campionessa Olimpica di discesa libera, rientrata dall’infortunio solo una decina di giorni fa, ha brillato prontamente sulla neve scandinava e poi ai microfoni della Rai ha manifestato tutta la sua gioia: “Pensavo di potermi giocare le mie carte, visto com’era a Garmisc la possibilità c’era. Però non si sa mai perché i Mondiali sono una gara one-shot e non si sa mai cosa può succedere, ho avuto un po’ troppo rispetto nella parte iniziale ma sono scesa col 3 e non era così facile. Da un punto in poi ho sciato veramente bene, non mi sono neanche accorta dello scarpone che si era slacciato. Mi dispiace tanto per Nadia Fanchini che non ha preso la medaglia e anche per Francesca Marsaglia che ha fatto un garone ma è stata una bella Italia, abbiamo messo in pista un bel carattere e in discesa cercheremo ancora di tirare fuori gli artigli. Sono contentissima, questa è la mia terza medaglia in tre anni in tre discipline diverse. Ai Mondiali ne manca una di un colore…“.

Foto: Lapresse