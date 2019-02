Rapid Vienna-Inter LIVE, Europa League 2019: DIRETTA e tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.56 Queste le probabili formazioni di Rapid Vienna-Inter.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

19.54 Dunque Lautaro Martinez, decisivo contro il Parma, sostituirà Icardi in attacco. Spalletti lo scalda: “Ci sarà un giocatore forte che ha dimostrato contro il Parma che il soprannome di Toro non è casuale: è uno che sa entrare subito in partita e svolgere bene il suo lavoro”.

19.52 Spalletti però richiama l’attenzione: “Ora il nostro pensiero deve essere solo sul Rapid, dobbiamo fare risultato contro un avversario difficilissimo e la squadra deve reagire nel modo giusto”.

19.50 Il coach dei nerazzurri non si nasconde più di tanto: “Io non mi occupo di contratti ma è evidente che devono essere messe a posto delle cose che ruotano attorno a Icardi, anche la mancata risposta alla convocazione lo dimostra: sono cose che mettono in imbarazzo la squadra”.

19.48 L’allenatore dell’Inter spiega ulteriormente il caso Icardi: “La decisione di togliergli la fascia da capitano è stata molto difficile perché sappiamo il suo valore ma la scelta è stata condivisa da tutte le componenti del club e presa esclusivamente per il bene della squadra”.

19.45 Luciano Spalletti chiarisce subito l’assenza di Mauro Icardi: “Il giocatore era convocato per questa partita ma è lui che ha deciso di non esserci: dopo pranzo ci ha comunicato che non se la sentiva di venire a Vienna”.

18.36 Questi i convocati dell’Inter per la sfida contro il Rapid Vienna.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 33 D’Ambrosio, 64 Nolan;

Centrocampisti: 8 Vecino, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 44 Perisic,60 Schirò, 65 Roric;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 87 Candreva.

18.34 La fascia di capitano è stata affidata al portiere Handanovic, a lui il compito di guidare la squadra in questo momento difficile.

18.32 Mauro Icardi non è stato convocato per la partita. L’attaccante è stato lasciato a casa da Spalletti, ormai la frattura è aperta in seno alla squadra.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. All’Allianz Stadion della capitale austriaca i nerazzurri affronteranno i padroni di casa nel primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza: i ragazzi di Luciano Spalletti sono stati retrocessi dalla Champions League dopo il terzo posto nel girone alle spalle di Barcellona e Tottenham, la ripartenza avverrà dal palcoscenico minore ma la compagine meneghina nutre importanti ambizioni e spera di giungere fino in fondo a questa competizione visto che è già arrivata l’eliminazione in Coppa Italia e che la Juventus è molto lontana in campionato.

La terza forza della nostra Serie A non sta attraversando un buon momento di forma, è reduce da un gennaio disastroso ma nell’ultimo turno è riuscita a tornare al successo battendo il Parma in trasferta grazie a un gol di Lautaro Martinez. Proprio il Toro dovrebbe essere il terminale offensivo dell’Inter e sarà preferito a Icardi che non è stato convocato e che ha anche perso la fascia da capitano: i problemi col rinnovo di contratto hanno convinto la società ad affidare la guida della squadra al portiere Samir Handanovic che dunque avrà una responsabilità ulteriore in questo sentito confronto europeo. I nerazzurri partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono sottovalutare un avversario particolarmente ostico di fronte al proprio pubblico e che deve cercare di raddrizzare la stagione visto che occupa soltanto l’ottavo posto in campionato.

L’Inter, che sarà guidata a centrocampo da Nainggolan accanto a Perisic e Politano, punta a un risultato importante per poi affrontare il match di ritorno della prossima settimana a San Siro in maniera più tranquilla: i ragazzi di Luciano Spalletti devono trovare serenità e convinzione nei propri mezzi, bisogna uscire da un importante momento di difficoltà e la trasferta in Europa League potrebbe fare davvero molto bene al morale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione per azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.55 di giovedì 14 febbraio, sarà un San Valentino di fuoco per tutti i tifosi nerazzurri. Buon divertimento a tutti.

RAPID VIENNA-INTER: COME VEDERLA IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dell’incontro.

RAPID VIENNA-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Luciano Spalletti deve sciogliere diversi dubbi, sicuramente non ci saranno Gagliardini, Joao Mario e Dalbert che non sono inseriti nella lista UEFA. Mancheranno anche Brozovic e Skriniar che devono scontare un turno di squalifica. I nerazzurri dovrebbero puntare sul 4-2-3-1 e c’è il serio rischio di non vedere Icardi in attacco, l’argentino è infatti in ballottaggio con Lautaro Martinez che ha segnato nell’ultimo turno di campionato e che parte addirittura favorito nei confronti del compagno di squadra che ha perso anche la fascia di capitano finita al braccio del portiere Handanovic. L’estremo difensore sarà protetto da Cedric, De Vrij, Miranda e Asamoah. Vecino e Borja Valero in mezzo al campo, spazio a Nainggolan accanto a Perisic e Politano per supportare l’unica punta. Di seguito le probabili formazioni di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League.

RAPID VIENNA-INTER: QUANDO SI GIOCA IL RITORNO?

Le due squadre si affronteranno settimana prossima nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Il confronto andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano, i nerazzurri giocheranno di fronte al proprio pubblico in prima serata con l’obiettivo di staccare il pass per il prossimo turno: passa la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol nell’arco delle due partite, in caso di parità valgono i gol in trasferta, dovesse permanere la parità si disputeranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

21.00 Inter-Rapid Vienna

