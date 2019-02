Rapid Vienna-Inter 0-1, Europa League: Lautaro Martinez risolutore su rigore, passo dei nerazzurri verso gli ottavi

L’Inter ha sconfitto il Rapid Vienna per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri si sono imposti nella capitale austriaca e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione al prossimo turno della seconda competizione continentale per importanza: giovedì prossimo è in programma il match di ritorno a San Siro, servirà una nuova prestazione autorevole per proseguire l’avventura nel torneo dopo essere stati retrocessi dalla Champions League. Seconda vittoria consecutiva per i meneghini dopo il sofferto successo a Parma in campionato, anche oggi è stato decisivo Lautaro Martinez che ha segnato il rigore risolutore.

Spalletti opta per l’ormai abituale 4-2-3-1: Handanovic tra i pali con la fascia da capitano dopo il caso Icardi, difesa con Cedric e Asamoah sulle fasce mentre De Vrij e Asamoah sono al centro, Vecino e Borja Valero a dettare i tempi a centrocampo, Lautaro Martinez unica punta supportato da Politano, Nainggolan e Perisic. I padroni di casa puntano sulla forza difensiva (un solo gol subito nelle tre partite casalinghe di Europa League) e decidono di rintanarsi sfruttando le buone doti dei centrali Sonnleitner e Hofmann, Berisha l’unico terminale offensivo.

L’Inter prende subito il controllo del campo e del possesso palla mentre i padroni di casa decidono di chiudersi in difesa, doppia linea di assoluto spessore e i nerazzurri faticano a trovare gli spazi. I ritmi sono molto lenti, i ragazzi di Spalletti dettano i tempi ma faticano a entrare in area nonostante il buon gioco degli uomini d’attacco. La svolta arriva al 38′: Perisic cade mentre controlla il pallone in area, Lautaro Martinez si impossessa della sfera e sta per uscire ma clamorosamente Thurnwald lo aggancia e l’arbitro concede il calcio di rigore. Lo stesso Toro si presenta sul dischetto ed è glaciale, secondo gol consecutivo per lui dopo quello risolutore sabato scorso contro il Parma.

Il Rapid Vienna inizia la ripresa con il baricentro più alto e mette in difficoltà la squadra italiana, entrano Schobesberger e Knasmullner al cavallo dell’ora di gioco per rafforzare la manovra offensiva e infatti i padroni di casa spaventano l’Inter che non riesce più a produrre gioco. Gli ospiti si limitano a difendere e corrono anche un rischio importante al 65′ quando Handanovic para di istinto su Knasmullner, nell’ultimo quarto d’ora succede poco o nulla (entrano Candreva e D’Ambrosio per Politano e Nainggolan) e l’Inter porta a casa il successo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse