LIVE Lazio-Siviglia, Europa League 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Siviglia, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019. Allo Stadio Olimpico di Roma la formazione di Simone Inzaghi lancia la sfida ad una delle favorite della seconda competizione continentale per club: gli iberici infatti si sono imposti nel proprio raggruppamento e hanno trionfato nella manifestazione per tre volte dal 2013 al 2016.

Impresa tutt’altro che semplice, dunque, per i biancocelesti: sarà durissima, nonostante uno stato di forma non eccezionale per gli spagnoli, che nelle ultime dieci partite si sono imposti solo tre volte. Positivo invece il momento dei laziali, unica squadra italiana ancora in corsa sui tre fronti (campionato, Coppa Italia e Europa League). Due assenze pesantissime però in casa biancoceleste: non ci saranno infatti le due stelle della squadra, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

Chiavi dell’attacco per la compagine di casa nelle mani di Felipe Caicedo e Luis Alberto, apparsi performanti nelle ultime uscite. Fondamentale sarà ovviamente anche non subire gol, per restare in corsa in chiave ritorno. Dall’altra parte da fare attenzione all’ex Milan, stella portoghese André Silva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Siviglia, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.55. Buon divertimento!

Le probabili formazioni di Lazio-Siviglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: Carozza