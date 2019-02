Napoli-Zurigo, quando si gioca? Date, programma, orari e tv delle sfide di andata e ritorno

Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, il ritorno è invece previsto al San Paolo dove il pubblico sosterrà Hamsik e compagni cercando di spingerli verso la qualificazione al turno successivo.



La squadra di Aurelio De Laurentis ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo torneo e il primo ostacolo non può creare parecchi grattacapi anche se come sempre non bisognerà sottovalutare un avversario desideroso di mettersi in luce. Il Napoli è secondo in classifica in Serie A alle spalle della lanciatissima Juventus, l’Europa League potrebbe essere un ottimo palcoscenico per togliersi delle soddisfazioni importanti.

Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato e gli orari di Napoli-Zurigo, match validi per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2019. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-ZURIGO: QUANDO SI GIOCANO I SEDICESIMI DELL’EUROPA LEAGUE? DATE, PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

21.00 Zurigo-Napoli

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

18.55 Napoli-Zurigo

NAPOLI-ZURIGO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Possibile trasmissione in chiaro su TV8

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza