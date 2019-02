Perugia-Civitanova, Finale Coppa Italia volley oggi (10 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Sarà Perugia-Civitanova l’atto conclusivo delle Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), le due formazioni si contenderanno il trofeo nella replica della sfida che dodici mesi fa aveva visto primeggiare gli uomini di Lorenzo Bernardi. Nell’intensa giornata di ieri, dedicata alle semifinali, la squadra umbra ha archiviato agevolmente la pratica Modena con un secco 3-0, mentre Osmany Juantorena e compagni hanno sconfitto Trento per 3-2 al termine di un incontro equilibrato e molto dispendioso dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. Anche per questo motivo Perugia sarà leggermente favorita, ma gli uomini di Ferdinando De Giorgi hanno tutte le carte in regola per provare a far saltare il banco e porre fino alla serie di sei finali consecutive perse, cominciata lo scorso anno.

La sfida tra Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova, finale della Coppa Italia 2019, andrà in scena oggi, domenica 10 febbraio, alle ore 18.00 presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e sarà quindi visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questa entusiasmante partita. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

