Perugia-Civitanova, Finale Coppa Italia volley 2019: programma, orario e tv

Civitanova e Perugia si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Domenica 10 febbraio, all’Unipol Arena di Bologna, andrà in scena il remake dell’atto conclusivo della passata stagione: dodici mesi fa si imposero i Block Devils per 3-1, la Lube questa volta cercherà un pronto riscatto e vorrà finalmente vincere un match per il titolo dopo aver perso gli ultimi sei in quindici mesi.

Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente ed equilibrato, le due squadre sembrano essere sullo stesso piano e in una partita da dentro fuori può succedere di tutto. I Campioni d’Italia hanno demolito Modena in semifinale mentre i biancorossi hanno avuto la meglio su Trento soltanto al tie-break: il fattore fisico potrebbe avere un ruolo importante e i ragazzi di Lorenzo Bernardi proveranno ad approfittare dell’eventuale stanchezza degli uomini di Fefè De Giorgi. Gli umbri inseguono il secondo sigillo della loro storia, i marchigiani andranno invece a caccia della sesta apoteosi. Saranno tanti i duelli in campo: Perugia si affida alle stelle Leon, Atansijevic, Lanza mentre Civitanova punterà su Juantorena, Sokolov, Leal, Simon.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di inizio di Perugia-Civitanova, finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO DI INIZIO

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2019 volley maschile – Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE COPPA ITALIA 2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Roberto Muliere