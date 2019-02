Pallanuoto, Champions League 2019: AN Brescia mostruoso in casa, Barceloneta battuto 14-8

Una sola squadra in acqua, un dominio assoluto e sicuramente inaspettato. L’AN Brescia fa esplodere la piscina Mompiano: i padroni di casa, eccezionali in superiorità numerica, dominano in lungo e in largo in Champions League contro un avversario del calibro del Barceloneta. I lombardi guidati da Sandro Bovo si impongono per 14-8, chiudendo praticamente il discorso in chiave qualificazione alla Final Eight (sono secondi nel raggruppamento alle spalle della sola Pro Recco già qualificata). A metà gara il vantaggio è già di tre reti, Figlioli e Rizzo sono scatenati e trascinano tutta la banda di capitan Presciutti.

BRESCIA-BARCELONETA 14-8 (4-3, 3-1, 3-2, 4-2)

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 2, Figlioli 3, Gallo 2, Rizzo 3, Muslim 1, Nora 2, N. Presciutti, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Barceloneta: Lopez Pinedo, Famera 1, Granados 1, Munarriz 3, J. Vrlic, Larumbe, P. Linares, F. Fernandez 1, Tahull, Perrone 2, Mallarach, A. Bustos, M. Linares. All. J. Martin

Arbitri: Peris (Cro) e Duraskovic (Mne)

Note: sup. num. Brescia 9/10, Barceloneta 4/8

Foto: LPS/Claudio Bosco