Omloop Het Nieuwsblad 2019: data, programma, orario e tv

Si correrà sabato 2 marzo la Omloop Het Nieuwsblad Elite 2019, 74a edizione della corsa ciclistica belga che apre il periodo delle classiche e che costituisce il primo appuntamento europeo del calendario del World Tour. Il percorso sarà di 199.8 km con partenza da Merelbeke alle ore 11.45 e arrivo a Ninove previsto intorno alle ore 16.30

Nel tracciato della corsa sono inserite tredici côtes e nove tratti in pavé. Il finale si annuncia come decisamente intrigante con il Muro di Geraardsbergen e il Bosberg collocati a 12.8 km dall’arrivo. Tra i protagonisti più attesi spiccano i belgi Greg Van Avermaet (CCC Team), due volte vincitore della corsa, e Tim Wellens (Lotto Soudal), oltre al danese Michael Valgren (Team Dimension Data), trionfatore lo scorso anno. Tra gli italiani al via occhi puntati su Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Davide Ballerini (Astana) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

La 74a edizione della Omloop Het Nieuwsblad Elite si correrà sabato 2 marzo. La partenza è in programma alle ore 11.45 e la corsa potrà essere seguita in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo.

SABATO 2 MARZO

ore 11.45 Omloop Het Nieuwsblad 2019

diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player

