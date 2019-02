Novara-Minsk volley femminile, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo la strepitosa vittoria della Coppa Italia, riprende questa sera il cammino europeo della Igor Gorgonzola Novara. Le ragazze di Massimo Barbolini accoglieranno in casa la formazione bielorussa del Minchanka Minsk per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La partita ha un valore importante per la formazione piemontese che andrà a caccia di un successo per fare un ulteriore passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale.

Paola Egonu e compagne sono state perfette sino ad ora nella competizione, archiviando tre successi senza concedere neppure un set alle avversarie e portandosi al comando del gruppo C. La prima posizione e la conseguente sicurezza del passaggio del turno sono dunque perfettamente alla portata di Novara. Discorso diametralmente opposto per la formazione bielorussa, ultima in classifica nel raggruppamento e ancora alla ricerca della prima vittoria europea della stagione. Nella partita di andata le piemontesi si sono imposte con il risultato di 3-0, faticando però molto più del previsto (in particolare nel secondo set, vinto con il punteggio di 34-32). La bielorussa Katsiaryna Sakolchyk e l’ucraina Bohdana Anisova saranno le giocatrici da tenere sotto stretta osservazione.

La sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Minchanka Minsk valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile si giocherà oggi, giovedì 7 febbraio, alle ore 20.30 presso il Pala Igor Gorgonzola di Novara. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara – Minchanka Minsk

diretta streaming su DAZN

roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni