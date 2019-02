Giovedì 7 febbraio, seconda giornata di test a Sepang (Malesia) per la classe MotoGP. Dopo un primo giorno nel quale è stato lo spagnolo Marc Marquez a far parlare di sè, per le strabilianti prestazioni in condizioni fisiche non perfette, ci si aspetta la reazione degli avversari nel day-2, o quantomeno si spera che sia così.

La Yamaha ha messo in mostra ottimi segnali. Sia Maverick Vinales che Valentino Rossi hanno dimostrato che la M1 è performante ma probabilmente non ancora all’altezza delle rivali. Andrà affinato qualche dettaglio per permettere al “Dottore” e all’iberico di ambire alla vetta della graduatoria, tuttavia quest’oggi il morale era decisamente buono. Il campione di Tavullia è convinto che la Yamaha abbia fatto un deciso passo in avanti e questo gli conferisce fiducia per il futuro.

Un turno interlocutorio, invece, in casa Ducati. Il quinto ed ottavo tempo di Danilo Petrucci e di Andrea Dovizioso è da prendere con le molle specie per il lavoro fatto dal forlivese. Il “Dovi” infatti ha badato maggiormente a portare avanti delle prove comparative piuttosto che al cronometro proprio perché questi test sono importanti per comprendere quale sia la strada da seguire nello sviluppo. Le sensazioni del ducatista sono state positive. Non resta quindi che aspettare i prossimi riscontri.

MotoGP, Test Sepang 2019: seconda giornata (7 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale

Domani, 7 febbraio, andrà in scena la seconda giornata dei test a Sepang (Malesia). Di seguito la programmazione dell’evento che godrà della copertura di OA Sport attraverso una DIRETTA LIVE testuale dedicata:

Giovedì 7 febbraio

3.00 – 11.00 Test Sepang MotoGP 2019 (orari italiani, 7 ore di differenza con la Malesia)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo