LIVE MotoGP, Test Sepang 2019 in DIRETTA: 7 febbraio, Dovizioso al comando. Valentino Rossi quarto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano. I piloti e le scuderie avranno a disposizione otto ore di tempo per lavorare, testare il materiale a propria disposizione, fare le dovute valutazioni, tracciare un punto della situazione e capire se il lavoro svolto in inverno è stato corretto. In questa giornata di mezzo i centauri dovranno capire se la strada intrapresa è corretta oppure se bisogna totalmente resettare il tutto e operare i giusti accorgimenti per non farsi trovare impreparati in vista dell’inizio del Mondiale.

Come sempre si preannuncia grande spettacolo con i Test della MotoGP, ieri Marc Marquez si è scatenato nonostante non fosse al 100% della forma e ha subito fatto la differenza in sella alla sua Honda: il Campione del Mondo ha fatto capire di essere sempre il più performante nonostante la spalla gli dia ancora qualche problema ma anche lo spagnalo deve perfezionare la propria moto in vista dell’inizio della stagione. C’è grande attesa anche attorno a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: il Dottore ha chiuso in sesta posizione la prima giornata ma si è dichiarato molto soddisfatto, ottimo morale anche da parte del pilota Ducati che ha stampato l’ottavo crono. Attenzione al meteo che come sempre potrebbe fare la differenza, le alte temperature e il rischio pioggia sono spesso delle variabili impazzite a queste latitudini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.00. Buon divertimento a tutti.

I risultati del day 1 – L’analisi del day 1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.54 Dovizioso al comando con 4 millesimi su Crutchlow e 35 su Vinales. Valentino Rossi ottimo quarto a 63 millesimi dal leader, Marc Marquez quinto attardato di 0.228. Poi a seguire Petrucci, Rabat e Rins. I primi otto piloti sono racchiusi in quattro decimi e attualmente sono tutti ai box. Stanno girando solo Quartararo, Kallio e Mir.

05.52 Marc Marquez in azione pochi minuti fa.

05.50 Maverick Vinales ha acceso un casco rosso al primo intermedio e poi chiude in 1:59.677 ad appena sette centesimi dal suo miglior tempo.

05.48 La curva perfetta di Valentino Rossi, una bella immagine del Dottore in azione.

05.46 Una bruttissima caduta di P. Espargarò nel primo intermedio, fortunatamente non si tratta di nulla di grave.

#SepangTest: @polespargaro takes a big fall at T1 – Rider OK The @KTM_Racing rider had a big fall early on in the second day of testing at the Sepang International Circuit#MotoGP | 🎥 https://t.co/3CMxcWp9DQ pic.twitter.com/BexNFY5kzt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 7, 2019

05.44 Buoni i primi due intermedi di Rins su Suzuki che però si ferma a 2:00.4, a mezzo secondo dal suo miglior tempo. Sempre ottava posizione per lui.

05.42 Rientra ai box anche Cruthclow mentre è uscito Petrucci che occupa la sesta posizione a 0.283 da Dovizioso, il ducatista può provare a migliorare.

05.40 Nel frattempo Dovizioso e Rossi sono rientrati ai box, fermo anche Marquez. Girano Crutchlow e Vinales.

05.38 Arrivano le prime dichiarazioni di Valentino Rossi da Sepang.

#MotoGP #SepangTest day 2 "Bisogna lavorare, ma secondo me si può far bene" – Doc @ Sepang International Circuit https://t.co/IKwFiTFa27 — Box Official VR46 (@BoxOfficialVR46) February 7, 2019

05.36 Vinales vola al terzo posto, il pilota della Yamaha si è scatenato in questo frangente e ha stampato 1:59.597 spingendosi fino a soli 35 millesimi da Dovizioso. Valentino Rossi scivola così in quarta posizione.

05.34 Vinales risale in settima posizione a 0.301 da Dovizioso.

05.32 Gustiamoci da vicino le nuove Yamaha che stanno ben figurando.

New livery on track ✨ Rossi and Viñales headed out on track with their brand new machines for the first time #SepangTest #2019YZRM1 pic.twitter.com/m3yxSrEM0d — toshiyuki abe (@abe_toshiyuki) February 7, 2019

05.30 Rossi continua a martellare sul piede di 2:00alto, Dovizioso impiega qualche decimo in più.

05.28 Anche Valentino Rossi torna in pista, mentre Marquez riprende la via dei box.

05.26 Ricordiamo anche il numero di giri percorsi dai vari piloti: 25 per Dovizioso, 23 per Chutchlow, 22 per Rossi che è attualmente ai box. Marquez ne ha percorsi 18 ed è in pista, Petrucci 26 ed è sull’asfalto. Addirittura 40 per Rabat, nessuno come lui.

05.24 Dovizioso rompe gli indugi e torna in pista, attualmente detiene il miglior tempo.

05.22 Le Ducati Alma Pramac occupano ottavo e 14esimo posto con Miller e Bagnaia. Il team ci informa che ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo.

05.20 Non sappiamo con che gomme stiano girando i piloti, questo fattore ovviamente incede sui tempi e sulle prestazioni.

05.18 Benissimo Andrea Dovizioso che ha sfruttato al meglio le prime ore del mattino per stampare subito il miglior tempo con grande personalità. Il vicecampione del mondo ha trovato il giusto feeling con la Ducati, sta cercando le soluzioni migliori in vista dell’inizio di campionato.

05.14 Marquez si conferma sempre tra i top ma non è riuscito a piazzare la zampata come ieri. Il Campione del Mondo ha percorso soltanto 15 giri, la spalla non gli permette di essere ancora al massimo della forma. L’ultima serie di giri sul passo di 2:01basso.

05.10 Valentino Rossi sembra trovarsi davvero molto bene con questa Yamaha che ha fatto degli importanti passi in avanti, il Dottore occupa il terzo posto ma anche il passo è confortanti con una serie di giri sul piede di 2:00alto, ora è rientrato ai box.

05.06 A Sepang abbiamo da poco passato il mezzogiorno e fa davvero molto caldo, temperature roventi in Malesia: è davvero molto difficile girare in queste condizioni. Torna in pista anche Marquez.

05.02 Al momento stanno girando soltanto Valentino Rossi, Rabat, gli Espargarò, Quartararo e Iannone.

05.00 Questa è la classifica dei tempi dopo due ore di test.

1200, and probably about an hour of track time left before everyone stops for lunch for three hours (due to high track temperatures) #SepangTest pic.twitter.com/UeHZIyL5UA — MCN Sport (@MCNSport) February 7, 2019

04.58 Gustiamoci subito qualche scatto di Marc Marquez in azione.

First run of the day now underway for @marcmarquez93. The reigning champion is making the most of track conditions at the #SepangTest before it gets too hot on track. 🔥🔥 pic.twitter.com/ksNa6S4Ywp — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 7, 2019

04.56 Dovizioso è al comando con il tempo di 1:49.562, il pilota della Ducati ha quattro centesimi di vantaggio su Crutchlow (Honda) e 63 sullo scatenato Valentino Rossi che si sta trovando davvero bene con la Yamaha. Marc Marquez quarto a 0.228, appena davanti a Petrucci (a 0.283).

04.52 Si corre a Sepang, i piloti sono in pista dalle ore 03.00 italiane (le 10.00 locali). Hanno a disposizione 8 ore di tempo.

04.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test della MotoGP.

Foto: Lapresse