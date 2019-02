MotoGP, Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso: “Giornata positiva, c’è una buona base”

Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: “La giornata è stata molto positiva per le buone condizioni della pista e del meteo. Abbiamo svolto prove comparative senza trovare differenze sostanziali: c’è una buona base, dovremo fare altre verifiche, ma il lavoro svolto nei giorni scorsi da Michele Pirro ci ha aiutato molto e fatto risparmiare tempo prezioso“.

Ancora più contento Petrucci che da quest’anno corre con la scuderia ufficiale: “Siamo stati subito veloci al mattino, quando ho fatto il mio miglior tempo con gomme medie, ma ci resta da migliorare quando le temperature si alzano e cala il grip: dovremo concentrarci su questo, ma la base è ottima e mi sono trovato a mio agio fin dall’inizio. Fisicamente non sono affaticato e vuol dire che ho lavorato bene in inverno“.

Foto: Lapresse