MotoGP, Test Sepang 2019. Valentino Rossi: “Il feeling con la moto è buono, primo giorno positivo”

Valentino Rossi ha incominciato la stagione con il sesto posto ottenuto nella prima giornata di test a Sepang, il Dottore si è fatto valere sul circuito malese sfoggiando anche il suo nuovo casco realizzato appositamente per l’evento. Il nove volte Campione del Mondo ha iniziato una nuova avventura con la Yamaha e punta a lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo è sempre vivo e il centauro di Tavullia se la dovrà vedere soprattutto con Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo dopo una stagione sottotono.

Il 39enne traccia un bilancio positivo al termine di questa giornata: “Sono molto soddisfatto per le prime sensazioni in sella. Il feeling con la moto è buono e abbiamo lavorato tantissimo sull’usura delle gomme e sul passo gara. Il primo giorno non è andata affatto male e rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un bel salto avanti. A Valencia e Jerez ci eravamo concentrati su due motori e le valutazioni fatte ci hanno portato a sceglierne uno. Qui a Sepang lavoriamo quindi su un unico propulsore“.

Foto: Lapresse

Dichiarazioni da Motociclismo.it