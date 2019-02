LIVE Zurigo-Napoli, Europa League 2019 in DIRETTA: partenopei in Svizzera per vincere

Nel giorno del doloroso addio del capitano Marek Hamsik, il Napoli inizia la propria avventura in Europa League in casa dello Zurigo alle 21. I partenopei si presentano in Svizzera con tante speranze riposte nella competizione, dopo il crollo in Coppa Italia contro il Milan e l’ormai quasi sfumato Scudetto, vista la distanza di 11 punti dalla Juventus. Gli uomini di Ancelotti, quindi, ce la metteranno tutta per regalare un sogno ai proprio tifosi ed è per questo che stasera scenderanno in campo i titolarissimi. Tra i pali dovrebbe esserci l’esperto Ospina, nonostante qualche recente acciacco, in difesa confermata la coppia centrale Maksimovic–Koulibaly (lo sfortunato Albiol rischia uno stop molto lungo), con sulle fasce Ghoulam e Malcuit, che potrebbe essere preferito a Hysaj. Linea di 4 di centrocampo solita, composta da Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in attacco Milik è favorito su Mertens per il posto al fianco di Insigne al centro dell’attacco. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Zurigo-Napoli minuto per minuto a partire da un ampio prepartita. Foto: Gianfranco Carozza

