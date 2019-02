Zurigo-Napoli oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Il Napoli affronterà questa sera lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019.. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza.

La squadra di Aurelio De Laurentis ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo torneo e il primo ostacolo non può creare parecchi grattacapi anche se come sempre non bisognerà sottovalutare un avversario desideroso di mettersi in luce. Il Napoli è secondo in classifica in Serie A alle spalle della lanciatissima Juventus, l’Europa League potrebbe essere un ottimo palcoscenico per togliersi delle soddisfazioni importanti.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari di Zurigo-Napoli, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD (canale 252) e su Sky Sport Uno DTT (canale 382 del digitale terrestre), con possibilità di seguire il match anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La gara sarà anche visibile in chiaro, sul digilale terrestre, sugli schermi di TV8., DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

21.00 Zurigo-Napoli

LE PROBABILI FORMAZIONI

Zurigo (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. All. Ludovic Magnin

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Carlo Ancelotti

Foto: Gianfranco Carozza