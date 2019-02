LIVE Volley, Superlega 2019 in DIRETTA: risultati 24 febbraio, in campo Perugia, Civitanova e Modena

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sono in programma ben sei partite in questo ricco pomeriggio che si preannuncia particolarmente spettacolare e che potrebbe delineare la classifica quando mancano appena quattro turni al termine della regular season. Perugia vuole rafforzare il primo posto in classifica e cercherà una vittoria a Monza ma i Block Devils non devono sottovalutare la trasferta sul campo degli agguerriti brianzoli, in piena lotta per un posto nei prossimi playoff.

Civitanova, attardata di quattro punti dai Campioni d’Italia, insegue il successo contro Siena: Osmany Juantorena e compagni non possono farsi fermare dai toscani che si giocano una delle ultime carte per continuare a inseguire una difficile salvezza. Modena, invece, è reduce da cinque sconfitte consecutive e vuole tornare al successo: di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, i Canarini devono assolutamente battere Vibo Valentia. Attenzione alla super sfida tra Milano e Verona (quinta contro sesta), Ravenna deve espugnare il campo di Sora se vuole ancora sognare la post-season, Castellana Grotte-Latina completa il programma (potrebbe esser il giorno della matematica retrocessione dei pugliesi).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per sapere tutti i risultati di tutte le partite punto dopo punto. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

La presentazione della giornata

