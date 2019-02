Volley, SuperLega 2019: 22^ giornata, Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena per tornare alla vittoria

Nel weekend del 23-24 febbraio si giocherà la 22^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non sono in programma dei big match ma il turno potrebbe diventare fondamentale per la classifica generale visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il termine della regular season.

La capolista Perugia ha allungato al comando (tre punti di vantaggio su Trento), sta attraversando un buon momento di forma condito anche dalla conquista della Coppa Italia e dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League: i Block Devils saranno impegnati sul campo di Monza, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare i brianzoli che sono in piena lotta per un posto nei playoff. Lorenzo Bernardi potrebbe rilanciare Wilfredo Leon di banda accanto a Filippo Lanza e con Aleksandar Atanasijevic opposto, i padroni di casa punteranno su Dzavoronok e Plotnytskyi per cercare il colpaccio.

Trento vorrà subito rialzarsi dopo il ko subito al tie-break contro Verona, i dolomitici sono scivolati a tre punti di distacco da Perugia e non possono fallire nel derby contro Padova che invece spera di fare la differenza alla BLM Group Arena nell’anticipo del sabato. I Campioni del Mondo si faranno trascinare dalla regia di Giannelli, dalle giocate di Vettori, Russell e Kovacevic per portare a casa un successo fondamentale che servirà anche per respingere l’assalto di Civitanova. La Lube, distaccata di una sola lunghezza, se la dovrà vedere sul campo di Siena che è ormai con l’acqua alla gola: i cucinieri si affideranno soprattutto a Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov e Leal per fronteggiare i toscani che hanno un bisogno disperato di punti per inseguire una salvezza sempre più difficile.

Modena riuscirà a tornare al successo? Dopo cinque sconfitte consecutive, i Canarini proveranno a rimettersi in marcia: al PalaPanini arriva la non irresistibile Vibo Valentia, Ivan Zaytsev e compagni non possono sbagliare anche perché devono difendere il quarto posto dal tentativo di rimonta di Milano che è invece chiamata allo scontro diretto di giornata contro il Verona di Boyer e Kaziyski. Ultima chiamata per Ravenna in ottica playoff (serve assolutamente la vittoria contro Sora), Castellana Grotte-Latina completa il turno ma entrambe le squadre non hanno più molto da chiedere (pugliesi praticamente già retrocessi, laziali già salvi).

SABATO 23 FEBBRAIO:

18.00 Itas Trentino vs Kioene Padova (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

18.00 Vero Volley Monza vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Emma Villas Siena vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Calzedonia Verona vs Revivre Axopower Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 BCC Castellana Grotte vs Top Volley Latina (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Azimut Leo Shoes Modena vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Consar Ravenna vs Globo Banca Popolare Sora (diretta streaming su Lega Volley Channel)