LIVE Trento-Civitanova volley, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: Vettori e Giannelli sfidano Juantorena e Sokolov

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena.

Sarà la quarta volta in stagione che Trento e Civitanova si affrontano: la squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha perso entrambi gli scontri diretti in campionato, ma si è aggiudicata la partita più importante, ovvero la finale del Mondiale per Club. Dopo quella sconfitta sono cambiate diverse cose all’interno della società marchigiana: l’arrivo in panchina di Ferdinando De Giorgi ha senza dubbio ridato fiducia all’ambiente e la sfida di questa sera sarà un ottimo banco di prova per dimostrare una nuova mentalità vincente. Il livello tecnico e agonistico dell’incontro si annuncia stellare, con giocatori di assoluto talento in campo come Simone Giannelli, Uros Kovacevic e Luca Vettori per Trento, Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Tsvetan Sokolov per Civitanova.

La sfida tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, seconda semifinale della Coppa Italia 2018-2019, comincerà alle ore 18.00. Seguite l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un’azione di questa spettacolare e attesissima partita. Buon divertimento!

La presentazione della sfida – La DIRETTA LIVE della prima semifinale tra Perugia e Modena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniele Ricci / LivePhotoSport