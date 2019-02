Volley, Coppa Italia 2019. Perugia travolge Modena (3-0) e conquista la seconda finale consecutiva

La Sir Safety Conad Perugia fa l’ennesimo passo avanti verso il bis in Coppa Italia e vola in finale battendo con un secco 3-0 (25-18; 28-26; 25-18) una discontinua Azimut Leo Shoes Modena. Non c’è stata partita, se non nel secondo set (concluso ai vantaggi), ma i modenesi non hanno mai dato l’impressione di poter cambiare veramente l’inerzia della gara dopo un primo set dominato dagli umbri. Più efficace in battuta e a muro, quasi mai in difficoltà clamorosa in ricezione, i Campioni d’Italia hanno dimostrato di avere qualcosa in più, sia in termini di ritmo di gioco con difese quasi impossibili contro la staticità dei giocatori emiliani, poco efficaci nei fondamentali di seconda linea, sia in attacco. Prova corale della squadra di Bernardi che ha fatto leva su Atanasijevic nel primo set, Leon nel secondo e Lanza nel terzo, attingendo in termini di punti a piene mani anche dai centrali. Modena, invece, è mancata in continuità e non ha avuto dai suoi uomini più attesi, Zaytsev e Urnaut, l’apporto di cui ci sarebbe stato bisogno per mettere paura alla corazzata umbra.

Squadre annunciate in campo ed è subito Perugia a fare la voce grossa. Gli umbri sembrano avere un ritmo diverso e scattano avanti 6-2. Modena fatica a trovare il ritmo giusto e riesce soltanto a riavvicinarsi grazie ad un paio di ace. La Sir Safety tiene gli avversari a distanza di sicurezza (15-11) e nel finale Lanza suona la carica (21-16) e Leon chiude il discorso con un ace dei suoi che lascia immobile l’intera squadra avversaria: 25-18.

Si riparte e un Atanasijevic tutt’altro che irresistibile lancia la Azimut Leo Shoes avanti 5-1. I modenesi ne approfittano, limitano i danni in ricezione e tengono il cambio palla fino al 13-9. Perugia ritrova la concentrazione e soprattutto ritrova il suo opposto e riavvicina Modena piazzando un break micidiale di 6-1 che lancia avanti gli umbri 19-17. Set finito? Niente affatto. Zaytsev risale in cattedra e riporta avanti Modena (21-20). Zaytsev e Atanasijevic si prendono a pallate, poi ci pensa Leon a regalare con un ace il set ball alla Sir Safety. Modena annulla e prima Zaytsev regala il set ball ai gialloblù (annullato da Atanasijevic), poi l’opposto azzurro sbaglia un attacco in parallela senza muro e poi, sul quarto set ball Perugia, spara fuori un diagonale da posto 2 su alzata imprecisa di Christenson: 28-26 e il più è fatto per la Sir Safety.

L’equilibrio nel terzo set dura pochissimo: Modena tiene il ritmo dei rivali fino all’8-8 poi va in battuta Lanza e impone la sua legge: 4-0 di parziale per il 12-8 che spegne anche gli ultimi ardori in casa modenese. Zaytsev va in black out ed è sostituito da Pinali. Modena scompare dal campo (16-10) e per Perugia è un gioco da ragazzi tenere il cambio palla e portare a casa il set con il punteggio di 25-18 e il match con un secco 3-0 che regala agli umbri la seconda finale consecutiva e permette loro di risparmiare qualche energia in vista della finale di domani. Modena, invece, non si risolleva e rischia di implodere sulle proprie incertezze dopo una buona prima parte di stagione.

Foto Ettore Griffoni Live Photosport